Весна, вернись! В Екатеринбурге похолодает на выходных
08:15, 29 Март 2019
Снова пойдет снег.
Весна в Екатеринбурге — это шаг вперед, три шага назад. То есть за теплом неминуемо приходят холода, еще и приносят с собой слякоть, снег и грязь (но это опция, доступная только в уральской столице). Пятница, 29 марта, встретит екатеринбуржцев снегопадом: с утра при температуре в -1 градус, а днем — при +3. К вечеру снег прекратится, но будет по-прежнему пасмурно.
В субботу, 30 марта, синоптики обещают небольшой снег весь день, при этом в обед может выйти солнце. Столбики термометров поднимутся до +2 градусов. Стремительный юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5,6 метра в секунду.
Воскресным утром ветер только усилится — до 6,7 метра в секунду. По-прежнему будет идти небольшой снег, при этом температура воздуха поднимется до +2 градусов. Не забывайте шапки и перчатки!
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