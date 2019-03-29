Весна, вернись! В Екатеринбурге похолодает на выходных

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В субботу , 30 марта , синоптики обещают небольшой снег весь день , при этом в обед может выйти солнце. Столбики термометров поднимутся до +2 градусов. Стремительный юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5,6 метра в секунду.





Воскресным утром ветер только усилится — до 6,7 метра в секунду. По-прежнему будет идти небольшой снег , при этом температура воздуха поднимется до +2 градусов. Не забывайте шапки и перчатки!

Весна в Екатеринбурге — это шаг впередтри шага назад. То есть за теплом неминуемо приходят холодаеще и приносят с собой слякотьснег и грязьно это опциядоступная только в уральской столице). Пятница29 мартавстретит екатеринбуржцев снегопадом: с утра при температуре в -1 градуса днем — при +3. К вечеру снег прекратитсяно будет по-прежнему пасмурно.