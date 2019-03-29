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В Парковом районе Екатеринбурга жилье подорожало на 32% за два года

10:04, 29 Март 2019
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Фото: pixabay
Аналитики посчитали, где в уральской столице цены на квартиры поднялись больше всего.

Специалисты сайта недвижимости N1.RU посчитали, в каких районах Екатеринбурга жилье на вторичном рынке подорожало больше всего. Лидером стал Парковый. Там за два года цены на квартиры подскочили на 32%. В 2017 году средняя стоимость жилья в Парковом была 4,6 миллиона рублей, теперь же она составляет шесть миллионов.

На втором месте — микрорайон Солнечный. Там цены на квартиры выросли на 24% за пару лет. Если в 2017 году вы могли приобрести жилплощадь за 2,8 миллиона, то теперь ее можно купить за 3,5 миллиона рублей. Тройку лидеров по росту цен на квартиры занимает район Автовокзала. Здесь стоимость подскочила с 4,6 миллиона до 5,4 миллиона рублей.

Далее по убывающей идут Академический, Вокзальный, Втузгородок, Кольцово, Юго-Западный и другие районы уральской столицы. Самыми невостребованными оказались Комперессорный и Широкая речка. В этих районах средняя цена на квартиры упала на 1% и 6%.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, аналитика, жилье, квартиры, районы, Екатеринбург
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