Топ-5 новостей недели. От транспортной реформы до «Агня» в мэрии
19:00, 29 Март 2019
Чем жил Екатеринбург последние дни — в новой подборке ЕТВ.
Полгода плохой погоды подходят к концу. Но серые небесные силы никак не угомонятся и все еще периодически посыпают Екатеринбург снегом, вызывая головную боль у нынешней власти. Солнца хоть и стало побольше, но вместе с ним на авансцену выходит грязь. А это значит, что по вечерам екатеринбуржцы занимаются «любимым» делом — оттирают обувь и брюки от серо-коричневых пятен
Довольно грязи. Есть вещи поинтереснее. ЕТВ собрал пять самых любопытных событий недели. Но для начала — попытайтесь угадать все инфоповоды в традиционном коллаже.
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На те же грабли
Это уже не смешно. И тем более не грустно. Это, к сожалению, ожидаемо. О чем же мы? Тут много вариантов, но речь об очередном переносе транспортной реформы. Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов сообщил, что 1 июля преобразования начать не получится. Причина — мало времени, чтобы провести серьезную информационную кампанию. Чем думали раньше — не уточняется.
В 2017 году транспортную реформу переносили из-за критики со стороны горожан. Помните, что происходило с отменой 024 маршрутки совсем недавно? Горожане снова восстали против изменений, потому что им опять ничего не объяснили. Говорят, что в одну реку дважды не ступают, но в мэрии пословицы используют только на сайте.
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Семья важнее
«Автомобилист» вылетел из четвертьфинала Кубка Гагарина. Но это был лучший сезон в истории, хотя бы потому, что команда Андрея Мартемьянова впервые выиграла регулярный чемпионат. Теперь настало межсезонье, когда решается будущее хоккеистов и комплектуется команда. Уже точно в «Автомобилисте» останутся вратарь Якуб Коварж и нападающий Анатолий Голышев. Последний даже отказался от престижнейшей НХЛ. Ради родных. «У меня семья, появился второй ребенок, и мне кажется, будет лучше, если я останусь в КХЛ», — сказал екатеринбуржец. А ведь, уехав за океан, Голышев мог сделать большую карьеру… В любом случае, решение хоккеиста заслуживает уважения.
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В мэрии будет «Агонь»
Пивного ресторана Ratskeller, который работал в здании администрации Екатеринбурга, больше нет. А злачное место долго не простаивает, поэтому уже 4 апреля там открывают новое заведение — «Агонь». Такое колоритное название ресторан получил в честь коптильни, в которой будут готовить воронежских бычков. На стенах «Агня» посетители увидят много дерева и современного искусства. На огромном экране будут показывать игры «Автомобилиста» и «Урала». Ну и, конечно, обещают много пива.
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При параде
Кое-что в Екатеринбурге все-таки стабильно. На этой неделе прошла первая репетиция парада Победы. Настало время, когда тяжелые машины делают асфальт на дорогах чуточку хуже, чем он был раньше. Основная нагрузка придется на апрель, подробное расписание тут. Автомобилистам стоит быть бдительными, потому что обычно с репетициями парада приходят пробки.
Полигамный Клайд
Пожилой постоялец екатеринбургского зоопарка кенгуру Клайд, который иммигрировал из Германии десять лет назад, стал отцом двух детенышей. Что примечательно, Клайд оказался полигамным. Кенгурята появились от двух разных матерей — молодой Авроры и ровесницы самца — Бонни. Малыши сразу же забрались в сумку. Правда, к какой из матерей — неясно.
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И на сегодня все. Хороших выходных!
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