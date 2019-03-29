Топ-5 новостей недели. От транспортной реформы до «Агня» в мэрии

,

,

,





В 2017 году транспортную реформу переносили из-за критики со стороны горожан. Помните , что происходило с отменой 024 маршрутки совсем недавно? Горожане снова восстали против изменений , потому что им опять ничего не объяснили. Говорят , что в одну реку дважды не ступают , но в мэрии пословицы используют только на сайте.