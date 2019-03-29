Для российско-турецкого «Иннопрома» прописали деловую программу

Для российско-турецкого форума «Иннопром», который пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, составили деловую программу. Первая сессия промышленной выставки будет посвящена машиностроению и инновациям, вторая — инвестициям и кооперации. Иностранную делегацию возглавит министр торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан. Вместе с ним приедут бизнесмены, официальные лица и представители предприятий. Списки участников еще формируются, сообщили в департаменте информполитики региона.

На заседании регионального правительства уже обсудили консульскую поддержку, правила перевозки выставочных образцов через границу и гостиничную инфраструктуру Екатеринбурга. Турецкая стороне также предложил принять участие в индустриальном саммите GIMIS и строительном форуме 100+, который пройдет в сентябре. Известно, что партнером «Иннопрома» в 2020 году станет Италия.