Водоканал Екатеринбурга попросил бизнесменов подумать о канализации
12:12, 28 Март 2019
Весной и летом ливневки выходят из строя из-за несанционированных сбросов.
Екатеринбургский Водоканал попросил собственников и арендаторов городских территорий заранее позаботиться о том, куда будут стекать их талые и ливневые воды. Хозяйственно-канализационная сеть не предназначена для таких нагрузок, а значит неизбежны прорывы воды на поверхность.
Если увеличится нагрузка на сети, то их оборудование будет служить меньше, что приведет к авариям. А еще — водоотведение будет стоить дороже, потому что большая нагрузка приведет к большим расходам.
«Собственники и арендаторы территорий могут помочь жителям города избежать увеличения количества изливов сточных вод на поверхность, подготовив сети ливневой канализации своих участков к приему ливневых и талых вод и заранее очистив принадлежащие им территории», — посоветовали в пресс-службе «Водоканала».
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