Водоканал Екатеринбурга попросил бизнесменов подумать о канализации

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Если увеличится нагрузка на сети , то их оборудование будет служить меньше , что приведет к авариям. А еще — водоотведение будет стоить дороже , потому что большая нагрузка приведет к большим расходам.







« Собственники и арендаторы территорий могут помочь жителям города избежать увеличения количества изливов сточных вод на поверхность , подготовив сети ливневой канализации своих участков к приему ливневых и талых вод и заранее очистив принадлежащие им территории», — посоветовали в пресс-службе « Водоканала».







Екатеринбургский Водоканал попросил собственников и арендаторов городских территорий заранее позаботиться о томкуда будут стекать их талые и ливневые воды. Хозяйственно-канализационная сеть не предназначена для таких нагрузока значит неизбежны прорывы воды на поверхность.