Главная «ЕТВ»НовостиГород

В Екатеринбурге 077 маршрут продлили до аутлета

16:48, 28 Март 2019
119a6356.JPG
Фото: ЕТВ
По новой схеме автобус поедет с 6 апреля.

Администрация Екатеринбурга продлила маршрут № 077. Теперь автобусы будут ходить через район Солнечный до аутлета Brands’ Stories (Нескучная, 3), рассказали в пресс-службе холдинга «Форум-групп».

Соответствующее постановление накануне утвердил экспертный совет в Комитете по транспорту. Прежде автобусы ходили от улицы Высоцкого до конечной на улице Лучистая. По новой схеме транспорт поедет с 6 апреля 2019 года.

27 марта стало известно, что мэрия Екатеринбурга сдвинет сроки транспортной реформы, которая планировали начать 1 июля. Преобразования откладывают уже во второй раз.

Авто, стоп
ЕТВ объясняет, почему «Автомобилист» не привез в Екатеринбург Кубок Гагарина.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге 077 маршрут продлили до аутлета »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, маршрут, автобус, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
30 апреля в 12:30
С Елена Чекалова
Питание школьника: вкусно или полезно
28 марта в 19:30
С Лена Новикова, Яков Можаев
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.