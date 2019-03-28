В Екатеринбурге 077 маршрут продлили до аутлета

Администрация Екатеринбурга продлила маршрут № 077. Теперь автобусы будут ходить через район Солнечный до аутлета Brands’ Stories (Нескучная, 3), рассказали в пресс-службе холдинга «Форум-групп».

Соответствующее постановление накануне утвердил экспертный совет в Комитете по транспорту. Прежде автобусы ходили от улицы Высоцкого до конечной на улице Лучистая. По новой схеме транспорт поедет с 6 апреля 2019 года.

27 марта стало известно, что мэрия Екатеринбурга сдвинет сроки транспортной реформы, которая планировали начать 1 июля. Преобразования откладывают уже во второй раз.