В Екатеринбурге 077 маршрут продлили до аутлета
16:48, 28 Март 2019
По новой схеме автобус поедет с 6 апреля.
Администрация Екатеринбурга продлила маршрут № 077. Теперь автобусы будут ходить через район Солнечный до аутлета Brands’ Stories (Нескучная, 3), рассказали в пресс-службе холдинга «Форум-групп».
Соответствующее постановление накануне утвердил экспертный совет в Комитете по транспорту. Прежде автобусы ходили от улицы Высоцкого до конечной на улице Лучистая. По новой схеме транспорт поедет с 6 апреля 2019 года.
27 марта стало известно, что мэрия Екатеринбурга сдвинет сроки транспортной реформы, которая планировали начать 1 июля. Преобразования откладывают уже во второй раз.
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