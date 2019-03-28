В администрации Екатеринбурга будет «Агонь»
16:21, 28 Март 2019
Пивной ресторан Ratskeller переродится 4 апреля.
Вместо пивного ресторана «Ratskeller» в здании администрации Екатеринбурга на 8 Марта 8 «б» откроют новое заведение от команды «Центр Франчайзинг». Новое местечко будет называться «Агонь», в честь коптильни, в которой будут готовить воронежских бычков. В новом интерьере будет пять залов на 120 мест. На стенах посетители увидят много дерева, современного искусства и трехметровый экран, на котором будут транслировать игры «Автомобилиста» и «Урала».
Меню для «Агня» разработал шеф-повар из Санкт-Петербурга Алексей Мезенцев, эксперты ресторана Smoke BBQ и итальянский шеф-повар Валентино Бонтемпи. Они решили, что жители Екатеринбурга должны есть тар-тары и стейки из говядины, фермерскую форель. Также в ресторане найдутся десятки сортов пива. Открытие намечено на 4 апреля.
«Ratskeller», который успешно работал десять лет, закрыли после ЧМ-2018. Весь интерьер распродали на благотворительном аукционе.
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