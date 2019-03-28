В администрации Екатеринбурга будет «Агонь»

Вместо пивного ресторана « Ratskeller» в здании администрации Екатеринбурга на 8 Марта 8 « б» откроют новое заведение от команды « Центр Франчайзинг». Новое местечко будет называться « Агонь», в честь коптильни , в которой будут готовить воронежских бычков. В новом интерьере будет пять залов на 120 мест. На стенах посетители увидят много дерева , современного искусства и трехметровый экран , на котором будут транслировать игры « Автомобилиста» и « Урала».





Меню для « Агня» разработал шеф-повар из Санкт-Петербурга Алексей Мезенцев , эксперты ресторана Smoke BBQ и итальянский шеф-повар Валентино Бонтемпи. Они решили , что жители Екатеринбурга должны есть тар-тары и стейки из говядины , фермерскую форель. Также в ресторане найдутся десятки сортов пива. Открытие намечено на 4 апреля.



