Мэрия Екатеринбурга начала работать над развязкой у «Калины»
18:08, 28 Март 2019
Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский.
Администрация Екатеринбурга все-таки реконструирует развязку у концерна «Калина», что на пересечении Базового переулка с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Постановление главы города Александра Высокинского опубликовано в издании «Екатеринбургский вестник. В документе сказано, что МБУ «Мастерская генплана» должна подготовить проекты планировки и межевания территории. К какому времени власти ждут техзадание — неясно.
Строительство развязки у концерна «Калина» входит в план празднования 300-летия Екатеринбурга. Стоимость работ оценивают в шесть миллиардов рублей; объект обещают сдать к 2022 году.
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