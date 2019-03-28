Мэрия Екатеринбурга начала работать над развязкой у «Калины»

«

«

,

МБУ « Мастерская генплана» должна подготовить проекты планировки и межевания территории. К какому времени власти ждут техзадание — неясно.





« Калина» Строительство развязки у концернаКалина» входит в план празднования 300-летия Екатеринбурга. Стоимость работ оценивают в шесть миллиардов рублей; объект обещают сдать к 2022 году.

Администрация Екатеринбурга все-таки реконструирует развязку у концернаКалина», что на пересечении Базового переулка с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Постановление главы города Александра Высокинского опубликовано в изданииЕкатеринбургский вестник. В документе сказаночто