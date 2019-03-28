«Хотят отдать муниципалам»: пассажиры 27 автобуса волнуются за маршрут
08:20, 28 Март 2019
В мэрии Екатеринбурга утверждают, что пока не обсуждают судьбу частного направления.
В соцсетях стали появляться сообщения от пассажиров 27 автобуса, обслуживающего направление ЖБИ — «Мега», о том, что маршрут в скором времени закроют. В отзыве на перевозчика (ПАТП «Горд») в сервисе «ДубльГис» один из пользователей написал: «По слухам недавним сообщают, что 27 маршрут закроют с 1 апреля. То есть, 31 марта — последний день работы маршрута. Не знаю, откуда пошел слух, и, насколько это правда — гадать только. Не представляю, если закроют вообще, то как жители ЖБИ буду выезжать с улицы Новгородцевой?»
ЕТВ позвонил в диспетчерскую ПАТП «Город» и выяснил, что с 1 апреля маршрут точно не закроют. Но работница предприятия оговорилась, что «маршрут хотят отдать муниципалам». В пресс-службе мэрии сообщили, что маршрут № 27 даже не обсуждается на транспортных совещаниях. Однако напомнили, что мэр Александр Высокинский неоднократно с января говорил о том, что нужно возвращать популярные маршруты в ведение муниципального предприятия «Гортранс».
27 автобус, действительно, в 2000-х принадлежал МОАПу, но стал для него убыточным, и именно поэтому маршрут передали в частные руки. Перевозчиком тогда стал «Ю-ви-эй транс», который позже тоже отказался от него. Сейчас по маршруту № 27 ездит ПАТП «Город», у которого он единственный. Пассажиры довольны — интервал движения составляет около четырех минут в любое время дня.
Ранее мэрия высказывала планы вернуть себе другой маршрут — № 2. Сейчас на нем работает «Ю-ви-эй Транс», но горадминистрация хочет отменить автобус и поставить на это направление троллейбус. Так было изначально, пока автобусы не вытеснили электротранспорт с этого маршрута. Конкретных сроков не называли.
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