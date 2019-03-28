«Хотят отдать муниципалам»: пассажиры 27 автобуса волнуются за маршрут

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ЕТВ позвонил в диспетчерскую ПАТП « Город» и выяснил , что с 1 апреля маршрут точно не закроют. Но работница предприятия оговорилась , что « маршрут хотят отдать муниципалам». В пресс-службе мэрии сообщили , что маршрут № 27 даже не обсуждается на транспортных совещаниях. Однако напомнили , что мэр Александр Высокинский неоднократно с января говорил о том , что нужно возвращать популярные маршруты в ведение муниципального предприятия « Гортранс».





, действительно , в 2000-х принадлежал МОАПу , но стал для него убыточным , и именно поэтому маршрут передали в частные руки. Перевозчиком тогда « Город», у которого он единственный. Пассажиры довольны — интервал движения составляет около четырех минут в любое время дня. 27 автобусдействительнов 2000-х принадлежал МОАПуно стал для него убыточными именно поэтому маршрут передали в частные руки. Перевозчиком тогда стал «Ю-ви-эй транс», который позже тоже отказался от него. Сейчас по маршруту № 27 ездит ПАТПГород», у которого он единственный. Пассажиры довольны — интервал движения составляет около четырех минут в любое время дня.





« Ю-ви-эй Транс», но горадминистрация хочет отменить автобус и поставить на это направление троллейбус. Так было изначально , пока автобусы не вытеснили электротранспорт с этого маршрута. Конкретных сроков Ранее мэрия высказывала планы вернуть себе другой маршрут — № 2. Сейчас на нем работаетЮ-ви-эй Транс», но горадминистрация хочет отменить автобус и поставить на это направление троллейбус. Так было изначальнопока автобусы не вытеснили электротранспорт с этого маршрута. Конкретных сроков не называли

В соцсетях стали появляться сообщения от пассажиров 27 автобусаобслуживающего направление ЖБИ —Мега», о томчто маршрут в скором времени закроют. В отзыве на перевозчикаПАТПГорд») в сервисеДубльГис» один из пользователей написал: