Екатеринбургские хостелы требуют самую высокую плату в России

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Чаще всего россияне ищут хостелы в Санкт-Петербурге , Москве , Краснодаре , Сочи и Казани. Также популярна продажа готовых хостелов: в столице их в среднем продают за пять миллионов рублей , в Северной столице — за 2,6 миллиона , в столице Татарстана — два миллиона. Екатеринбургские бизнесмены продают свои хостелы в среднем за 3,7 миллиона рублей.

Долгосрочная аренда хостелов — не самый популярный форматно все-таки пользуется спросом. В среднем по России это стоит 7,9 тысячи рублей. Дороже всего снять на такой срок хостел в Москве8,9 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге8,8 тысячи). В Екатеринбурге такое жилье стоит семь тысяч рублей в месяц.