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Екатеринбургские хостелы требуют самую высокую плату в России

13:42, 28 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Средняя цена за ночевку в уральской столице составляет 570 рублей.
В Екатеринбурге самый высокий ценник на посуточную аренду хостела — 570 рублей. Лидером рейтинга, составленного аналитиками «Авито», с самой низкой средней ценой стала соседняя Казань (в среднем, 263 рубля за ночь). Дальше расположились Краснодар (278 рублей), Нижний Новгород (282 рубля), Сочи (286 рублей) и, внезапно, Омск (306 рублей). Екатеринбург находится на 25 строчке.

Долгосрочная аренда хостелов — не самый популярный формат, но все-таки пользуется спросом. В среднем по России это стоит 7,9 тысячи рублей. Дороже всего снять на такой срок хостел в Москве (8,9 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (8,8 тысячи). В Екатеринбурге такое жилье стоит семь тысяч рублей в месяц.

Чаще всего россияне ищут хостелы в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Сочи и Казани. Также популярна продажа готовых хостелов: в столице их в среднем продают за пять миллионов рублей, в Северной столице — за 2,6 миллиона, в столице Татарстана — два миллиона. Екатеринбургские бизнесмены продают свои хостелы в среднем за 3,7 миллиона рублей.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, хостелы, Екатеринбург
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