Екатеринбург занесло в топ-10 городов по уборке снега
17:11, 28 Март 2019
Оказывается, что лучше улицы чистят только в Сургуте, Хабаровске и Тюмени.
Екатеринбург попал в топ-10 российских городов, где лучше всего убирают снег. Достижением похвасталась мэрия со ссылкой на опрос Domofond.ru. Жителей спрашивали, довольны ли они тем, как чистят дворы и территорию около домов, хорошо ли убирают автомобильные дороги, мешают ли сугробы парковаться. В рейтинг попали 48 городов.
Согласно опросу, Екатеринбург занял четвертое место по индексу качества уборки, пропустив вперед Сургут, Хабаровск и Тюмень. В топ-10 городов, где лучше всего чистят автодороги, уральская столица стала шестой.
11 марта глава Екатеринбурга Александр Высокинский объезжал город с коллегами и остался недоволен уборкой снега. ЕТВ проехался вместе с мэром и запечатлел огромные белые кучи.
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