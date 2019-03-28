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Екатеринбург занесло в топ-10 городов по уборке снега

17:11, 28 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Оказывается, что лучше улицы чистят только в Сургуте, Хабаровске и Тюмени. 
Екатеринбург попал в топ-10 российских городов, где лучше всего убирают снег. Достижением похвасталась мэрия со ссылкой на опрос Domofond.ru. Жителей спрашивали, довольны ли они тем, как чистят дворы и территорию около домов, хорошо ли убирают автомобильные дороги, мешают ли сугробы парковаться. В рейтинг попали 48 городов.

Согласно опросу, Екатеринбург занял четвертое место по индексу качества уборки, пропустив вперед Сургут, Хабаровск и Тюмень. В топ-10 городов, где лучше всего чистят автодороги, уральская столица стала шестой.

11 марта глава Екатеринбурга Александр Высокинский объезжал город с коллегами и остался недоволен уборкой снега. ЕТВ проехался вместе с мэром и запечатлел огромные белые кучи.
Авто, стоп
ЕТВ объясняет, почему «Автомобилист» не привез в Екатеринбург Кубок Гагарина.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, рейтинг, уборка снега, Екатеринбург
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