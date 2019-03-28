Екатеринбург занесло в топ-10 городов по уборке снега

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Domofond.ru.

Жителей спрашивали

д

овольны ли они тем

,

как чистят дворы и территорию около домов , хорошо ли убирают автомобильные дороги , мешают ли сугробы парковаться.

В рейтинг попали 48 городов.





Согласно опросу , Екатеринбург занял четвертое место по индексу качества уборки , пропустив вперед Сургут , Хабаровск и Тюмень. В топ-10 городов , где лучше всего чистят автодороги , уральская столица стала шестой.





11 марта глава Екатеринбурга Александр Высокинский объезжал город с коллегами и остался недоволен уборкой снега. ЕТВ проехался вместе с мэром и запечатлел огромные белые кучи

Екатеринбург попал в топ-10 российских городовгде лучше всего убирают снег. Достижением похвасталась мэрия со ссылкой на опрос