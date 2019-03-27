В Екатеринбурге автобус №18 пустят по проспекту Академика Сахарова
Администрация Екатеринбурга продлит маршрут автобуса № 18. С 1 апреля автобус будет ездить через проспект Академика Сахарова до конечной остановки «Академгородок» в районе Уральского научного центра. Кроме того, чиновники решили направить на 18 маршрут еще две пассажирские машины, сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Сейчас автобус № 18 ходит от остановки «Павла Шаманова» до главного корпуса Уральского федерального университета. Теперь движение транспорта не будет ограничиваться остановкой «Павла Шаманова»: автобус будет поворачивать с улицы Вильгельма де Геннина на проспект Академика Сахарова и следовать в сторону Амундсена до УНЦ. Это удлинит маршрут на 2,5 километра.
В связи с изменением движения администрация сделала семь остановок (одна из них дублируется). Новый маршрут в одну сторону и примерное расположение остановок вы можете посмотреть на карте ЕТВ:
Напомним, мэрия Екатеринбурга готовит транспортную реформу на 1 июля 2019 года. ЕТВ писал о том, что администрация вновь просит провести исследование транспортно-дорожной сети Екатеринбурга за 12,5 миллиона рублей. Многим горожанам запомнилась история с 024 маршрутом и с последующей попыткой мэрии компенсировать его маршруткой № 12 и автобусами № 57 и № 57А. Сегодня, 27 марта, вице-мэр Екатеринбурга по транспорту Алексей Бубнов заявил, что транспортная реформа затянется. Но мы-то знали, что так и будет. Почему, читайте в реквиеме.