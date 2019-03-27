В Екатеринбурге автобус №18 пустят по проспекту Академика Сахарова

Администрация Екатеринбурга продлит маршрут автобуса № 18. С 1 апреля автобус будет ездить через проспект Академика Сахарова до конечной остановки «Академгородок» в районе Уральского научного центра. Кроме того, чиновники решили направить на 18 маршрут еще две пассажирские машины, сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Сейчас автобус № 18 ходит от остановки «Павла Шаманова» до главного корпуса Уральского федерального университета. Теперь движение транспорта не будет ограничиваться остановкой «Павла Шаманова»: автобус будет поворачивать с улицы Вильгельма де Геннина на проспект Академика Сахарова и следовать в сторону Амундсена до УНЦ. Это удлинит маршрут на 2,5 километра.

В связи с изменением движения администрация сделала семь остановок (одна из них дублируется). Новый маршрут в одну сторону и примерное расположение остановок вы можете посмотреть на карте ЕТВ: