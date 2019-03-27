Мэрия Екатеринбурга выделит 12,5 миллиона на исследование транспорта

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который займется очередным исследованием по подготовке к транспортной реформе. За исследование администрация готова заплатить 12,5 миллиона рублей. Такая сумма указана в документах, опубликованных на сайте госзакупок.

За эти деньги победитель аукциона должен составить базу данных о численности населения, рабочих местах и местах скопления людей в транспортных районах. Подрядчику придется проанализировать районы в связке с документами территориального планирования и сделать их тематическую разбивку на карте. Кроме того, победитель обязан выяснить, насколько доступны остановки, и сделать выводы из своего анализа. В итоге компания, которая возьмется за исследование, подготовит не меньше двух вариантов развития транспортно-экономической модели Екатеринбурга с параметрами на 1 января 2023 и 1 января 2035 годов.