Мэрия Екатеринбурга выделит 12,5 миллиона на исследование транспорта
Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который займется очередным исследованием по подготовке к транспортной реформе. За исследование администрация готова заплатить 12,5 миллиона рублей. Такая сумма указана в документах, опубликованных на сайте госзакупок.
За эти деньги победитель аукциона должен составить базу данных о численности населения, рабочих местах и местах скопления людей в транспортных районах. Подрядчику придется проанализировать районы в связке с документами территориального планирования и сделать их тематическую разбивку на карте. Кроме того, победитель обязан выяснить, насколько доступны остановки, и сделать выводы из своего анализа. В итоге компания, которая возьмется за исследование, подготовит не меньше двух вариантов развития транспортно-экономической модели Екатеринбурга с параметрами на 1 января 2023 и 1 января 2035 годов.
Срок подачи заявок — до 17 апреля. Эскиз будущей маршрутной сети исполнитель контракта должен показать до 1 июня 2019 года.
Напомним, мэрия Екатеринбурга давно готовится к транспортной реформе. Она планирует ее на 1 июля 2019 года, но состоится ли реформа — большой вопрос. Администрация уже запрашивала исследование городских маршрутов за 26 миллионов рублей в мае 2018 года. Победителем в конкурсе стал «Строй Инвест Проект». В январе этого года началась вакханалия с 024 маршруткой, и стало ясно, транспортная реформа не состоится. Почему это так, а не иначе — ЕТВ писал здесь.