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Мэрия Екатеринбурга выделит 12,5 миллиона на исследование транспорта

11:17, 27 Март 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Ранее администрация уже искала специалистов, которые должны были разобраться в городских маршрутах за 26 миллионов рублей.

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который займется очередным исследованием по подготовке к транспортной реформе. За исследование администрация готова заплатить 12,5 миллиона рублей. Такая сумма указана в документах, опубликованных на сайте госзакупок.

За эти деньги победитель аукциона должен составить базу данных о численности населения, рабочих местах и местах скопления людей в транспортных районах. Подрядчику придется проанализировать районы в связке с документами территориального планирования и сделать их тематическую разбивку на карте. Кроме того, победитель обязан выяснить, насколько доступны остановки, и сделать выводы из своего анализа. В итоге компания, которая возьмется за исследование, подготовит не меньше двух вариантов развития транспортно-экономической модели Екатеринбурга с параметрами на 1 января 2023 и 1 января 2035 годов.

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Срок подачи заявок — до 17 апреля. Эскиз будущей маршрутной сети исполнитель контракта должен показать до 1 июня 2019 года.

Напомним, мэрия Екатеринбурга давно готовится к транспортной реформе. Она планирует ее на 1 июля 2019 года, но состоится ли реформа — большой вопрос. Администрация уже запрашивала исследование городских маршрутов за 26 миллионов рублей в мае 2018 года. Победителем в конкурсе стал «Строй Инвест Проект». В январе этого года началась вакханалия с 024 маршруткой, и стало ясно, транспортная реформа не состоится. Почему это так, а не иначе — ЕТВ писал здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, транспорт, Администрация Екатеринбурга, транспортная реформа, автобусы, маршруты
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