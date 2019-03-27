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Мэрия Екатеринбурга снова перенесет транспортную реформу

14:52, 27 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Чиновникам не хватит времени, чтобы ввести новую маршрутную сеть 1 июля.
Мэрия снова передвинет сроки транспортной реформы, которая должна была состояться 1 июля — именно в этот день планировали ввести новую маршрутную сеть. Вице-мэр Екатеринбурга по транспорту Алексей Бубнов сообщил, что «сроки, скорее всего, будут сдвигаться». Причиной этому стало то, что нужно начинать серьезную информационную кампанию, для которой уже не осталось времени. К этому процессу мэрия планирует привлечь депутатов гордумы.

Транспортную реформу перенесут уже во второй раз. Сначала ввод новой маршрутной сети назначили на 1 июля 2017 года, потом — из-за шквала критики и непонимания со стороны екатеринбуржцев — ее отодвинули на два года. За это время планировали привести в порядок транспортную инфраструктуру: нарисовать новые выделенки для общественного транспорта, передвинуть остановки, установить информационные табло и провести большую разъяснительную кампанию.

Собственно, за эти годы появилась только одна выделенка — на Малышева (от Восточной до Гагарина), табло повесили на 14 остановках в центре Екатеринбурга. Ситуация с остановками не изменилась почти никак, кроме того, что передвинули «Куйбышева» на Розы Люксембург.

Новую маршрутную сеть, которую предложил фонд «Город.PRO», раскритиковали, а мэрия Александра Высокинского и вовсе поставила под сомнение — и объявила конкурс на новое транспортное исследование. При этом чиновники готовы потратить на него даже больше денег, чем в прошлый раз — 12,5 миллиона против восьми, которые заплатили «Городу.PRO».

ЕТВ подробно рассказывает, что происходит с транспортом Екатеринбурга и почему реформа постоянно откладывается, в специальном разделе:
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, Транспортная реформа, Екатеринбург, транспорт, транспортная реформа, Алексей Бубнов
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