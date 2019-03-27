Мэрия Екатеринбурга снова перенесет транспортную реформу

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Транспортную реформу перенесут уже во второй раз. Сначала ввод новой маршрутной сети назначили на 1 июля 2017 года , потом — из-за шквала критики и непонимания со стороны екатеринбуржцев — ее отодвинули на два года. За это время планировали привести в порядок транспортную инфраструктуру: нарисовать новые выделенки для общественного транспорта , передвинуть остановки , установить информационные табло и провести большую разъяснительную кампанию.





Собственно , за эти годы появилась только одна выделенка — на Малышева ( от Восточной до Гагарина), табло повесили на 14 остановках в центре Екатеринбурга. Ситуация с остановками не изменилась почти никак , кроме того , что передвинули « Куйбышева» на Розы Люксембург.





Новую маршрутную сеть , которую предложил фонд « Город.PRO», раскритиковали , а мэрия Александра Высокинского и вовсе поставила под сомнение — и объявила конкурс на новое транспортное исследование. При этом чиновники готовы потратить на него даже больше денег , чем в прошлый раз — 12,5 миллиона против восьми , которые заплатили « Городу.PRO».





ЕТВ подробно рассказывает , что происходит с транспортом Екатеринбурга и почему реформа постоянно откладывается , в специальном разделе:

Мэрия снова передвинет сроки транспортной реформыкоторая должна была состояться 1 июля — именно в этот день планировали ввести новую маршрутную сеть. Вице-мэр Екатеринбурга по транспорту Алексей Бубнов сообщилчтосрокискорее всегобудут сдвигаться». Причиной этому стало точто нужно начинать серьезную информационную кампаниюдля которой уже не осталось времени. К этому процессу мэрия планирует привлечь депутатов гордумы.