Высокинский попросил гордуму дать районам больше полномочий





Если документ примут , то главы районов смогут контролировать жилфонд , освобождать улицы от киосков , бороться с коррупцией , участвовать в планировке территории , назначать глав муниципальных учреждений , выдавать разрешения на земельные работы.



Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский , город чистить лучше не стали. ЕТВ Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский выделил каждому району по 100 миллионов на уборку снега. К сожалениюгород чистить лучше не стали. ЕТВ разбирался , почему ситуация с некачественной уборкой повторяется из года в год.

Администрация Екатеринбурга предлагает расширить полномочия глав районов. Число обязанностей может сильно вырасти — с 42 до 64. Проект постановления рассмотрит городская дума.