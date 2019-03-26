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Высокинский попросил гордуму дать районам больше полномочий

16:01, 26 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Число функций может вырасти на треть.
Администрация Екатеринбурга предлагает расширить полномочия глав районов. Число обязанностей может сильно вырасти — с 42 до 64. Проект постановления рассмотрит городская дума.

Если документ примут, то главы районов смогут контролировать жилфонд, освобождать улицы от киосков, бороться с коррупцией, участвовать в планировке территории, назначать глав муниципальных учреждений, выдавать разрешения на земельные работы.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский выделил каждому району по 100 миллионов на уборку снега. К сожалению, город чистить лучше не стали. ЕТВ разбирался, почему ситуация с некачественной уборкой повторяется из года в год.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, районы, Екатеринбург, Александр Высокинский
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