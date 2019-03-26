В последние выходные марта в Екатеринбурге пройдет ярмарка

Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге снова закроют. С 19 часов пятницы, 29 марта, и до 18 часов воскресенья, 31 марта, автомобилисты не смогут оставлять там свои машины, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации города. Такие меры необходимы для проведения ярмарки выходного дня.

Организаторы мероприятия предлагают екатеринбуржцам бросать автомобили на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского, а также в подземной парковке «Пассажа». На карте ЕТВ вы можете посмотреть улицы, на которых предлагает парковаться администрация: