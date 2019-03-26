В последние выходные марта в Екатеринбурге пройдет ярмарка
11:17, 26 Март 2019
Стоянка на площади 1905 года будет недоступна для автомобилей уже вечером в пятницу, 29 марта.
Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге снова закроют. С 19 часов пятницы, 29 марта, и до 18 часов воскресенья, 31 марта, автомобилисты не смогут оставлять там свои машины, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации города. Такие меры необходимы для проведения ярмарки выходного дня.
Организаторы мероприятия предлагают екатеринбуржцам бросать автомобили на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского, а также в подземной парковке «Пассажа». На карте ЕТВ вы можете посмотреть улицы, на которых предлагает парковаться администрация:
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Торговые ряды будут работать 30 и 31 марта с 09:00 до 16:30. По традиции посетителям ярмарки предложат колбасы, мясо, молоко, грибы, ягоды, орехи и сухофрукты, рыбу, морепродукты, душистый мед и сладости. Кроме того, гостей напоят чаем, кофе и глинтвейном. Помимо еды в торговых рядах будут продавать сувениры из кожи, стекла, дерева, кукол ручной работы и многое другое.
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