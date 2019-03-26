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В Екатеринбурге заменят светофоры за 95,5 миллиона

09:29, 26 Март 2019
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Фото: ЕТВ
В документах указаны 40 мест, где планируют обновить оборудование и установить дорожные знаки.

Мэрия Екатеринбурга потратит 95,5 миллиона рублей на ремонт дорог с заменой светофоров и установкой дорожных знаков. В документах, опубликованных на сайте госзакупок, указаны 40 мест, где планируют провести ремонт и обновить оборудование. В основном они находятся в центре Екатеринбурга.

Новые светофоры появятся на пересечении Малышева с улицами Восточная, Генеральская, Мира, Комсомольская, Софьи Ковалевской, Гагарина, на пересечении Мира с Библиотечной и Педагогической, на пересечении Декабристов с Восточной, Мичурина, Луначарского, Белинского. Кроме того, рабочие заменят дорожное оборудование на улицах Щербакова, Амундсена, Куйбышева, Таганской, Индустрии, Шефской.

Аукцион среди участников проведут 15 апреля. Контракт с победителем тендера будет действовать до 20 сентября 2019 года.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, госзакупки, Ремонт, светофор, Администрация Екатеринбурга, Екатеринбург
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