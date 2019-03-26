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Коммунальщики раскурочили деревья в Зеленой роще во время уборки снега

12:57, 26 Март 2019
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Фото: Facebook Владимира Злоказова
Председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова сообщила, что растения больше трогать не будут.

Екатеринбургские коммунальщики повредили деревья в Зеленой роще во время уборки снега. Теперь им придется не только чистить улицы, которые в этом году выглядят далеко не блестяще после уборки, но и залечивать раны зеленых растений.

Урбанист Владимир Злоказов пожаловался на разруху в парке в комитет благоустройства. Ответ от председателя комитета Тамары Благодатковой он опубликовал в Facebook. Как сообщила в письме Тамара Сайдалиевна, тяжелая техника больше не будет убирать Зеленую рощу. Она добавила, что деревья пострадали незначительно, их рост из-за этого не прекратится. МСАУ «Екатеринбургское лесничество» продезинфицирует поврежденные деревья. Начальник участка и водитель получат замечания по уборке снега.

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Напомним, в 2019 году должен стартовать ремонт Зеленой Рощи. Последний раз парк ремонтировали в 1997 году. Благоустройство Зеленой рощи включили в план мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. Администрация города планирует потратить на нее 226,9 миллиона рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, уборка снега, Свердловская область , деревья, Зеленая Роща, Екатеринбург, Владимир Злоказов
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