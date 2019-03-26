Коммунальщики раскурочили деревья в Зеленой роще во время уборки снега

Екатеринбургские коммунальщики повредили деревья в Зеленой роще во время уборки снега. Теперь им придется не только чистить улицы, которые в этом году выглядят далеко не блестяще после уборки, но и залечивать раны зеленых растений.

Урбанист Владимир Злоказов пожаловался на разруху в парке в комитет благоустройства. Ответ от председателя комитета Тамары Благодатковой он опубликовал в Facebook. Как сообщила в письме Тамара Сайдалиевна, тяжелая техника больше не будет убирать Зеленую рощу. Она добавила, что деревья пострадали незначительно, их рост из-за этого не прекратится. МСАУ «Екатеринбургское лесничество» продезинфицирует поврежденные деревья. Начальник участка и водитель получат замечания по уборке снега.