«Водоканал» поменяет канализацию на улице Малышева в Екатеринбурге

Под улицей Малышева поменяют канализацию. «Водоканал» планирует обустроить участок, который находится между Восточной и Луначарского, его длина — 700 метров. Канализацию проложили в середине прошлого века, причем с грубыми нарушениями. Из-за этого стоки работают неэффективно, создавая подпор на сетях.

В « Водоканале» обещают не перекрывать движение. Рабочие будут сужать дорогу , но ограничения будут минимальными . О дате начала работ « Водоканал» сообщит за две недели , рассказали ЕТВ на предприятии.