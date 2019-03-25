«Водоканал» поменяет канализацию на улице Малышева в Екатеринбурге
17:35, 25 Март 2019
Стоки проложили в середине прошлого века с грубыми нарушениями.
Под улицей Малышева поменяют канализацию. «Водоканал» планирует обустроить участок, который находится между Восточной и Луначарского, его длина — 700 метров. Канализацию проложили в середине прошлого века, причем с грубыми нарушениями. Из-за этого стоки работают неэффективно, создавая подпор на сетях.
В «Водоканале» обещают не перекрывать движение. Рабочие будут сужать дорогу, но ограничения будут минимальными. О дате начала работ «Водоканал» сообщит за две недели, рассказали ЕТВ на предприятии.
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