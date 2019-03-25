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В ЦПКиО приостановили формирование общественного совета

17:00, 25 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Заявку в новый орган могли подать любые социально-активные горожане.

Екатеринбургский ЦПКиО имени В. В. Маяковского приостановил формирование общественного совета. Информация об этом появилась в группе парка во «Вконтакте». По какой причине руководство решило отложить работу новоиспеченного органа, неизвестно.

Общественный совет должен был вырабатывать единую политику и развивать территорию парка. В новый орган мог попасть любой горожанин. Екатеринбуржцам предлагали отправить анкету на электронную почту. Заявки принимали до 24 февраля.

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Идею создать общественный совет выдвинули после того, как пост директора ЦПКиО покинул Роман Шадрин. В январе он написал заявление на увольнение. За время своей работы генерал Шадрин успел прославиться Аллеей ратной славы, напоминающей кладбище, и фиксиками. На место Романа Шадрина поставили его заместителя.

Кроме того, общественность сейчас активно обсуждает будущее ЦПКиО. Неделю назад в Ельцин Центре показали концепцию реконструкции парка, которую разработали архитекторы голландского бюро SVESMI по заказу ЖК Clever Park. Благоустройство ЦПКиО включили в план мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. На него хотят потратить 1,2 миллиарда рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, ЦПКиО, парк, общественный совет, Свердловская область
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