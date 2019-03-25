В ЦПКиО приостановили формирование общественного совета

Екатеринбургский ЦПКиО имени В. В. Маяковского приостановил формирование общественного совета. Информация об этом появилась в группе парка во «Вконтакте». По какой причине руководство решило отложить работу новоиспеченного органа, неизвестно.

Общественный совет должен был вырабатывать единую политику и развивать территорию парка. В новый орган мог попасть любой горожанин. Екатеринбуржцам предлагали отправить анкету на электронную почту. Заявки принимали до 24 февраля.