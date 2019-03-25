В ЦПКиО приостановили формирование общественного совета
Екатеринбургский ЦПКиО имени В. В. Маяковского приостановил формирование общественного совета. Информация об этом появилась в группе парка во «Вконтакте». По какой причине руководство решило отложить работу новоиспеченного органа, неизвестно.
Общественный совет должен был вырабатывать единую политику и развивать территорию парка. В новый орган мог попасть любой горожанин. Екатеринбуржцам предлагали отправить анкету на электронную почту. Заявки принимали до 24 февраля.
Идею создать общественный совет выдвинули после того, как пост директора ЦПКиО покинул Роман Шадрин. В январе он написал заявление на увольнение. За время своей работы генерал Шадрин успел прославиться Аллеей ратной славы, напоминающей кладбище, и фиксиками. На место Романа Шадрина поставили его заместителя.
Кроме того, общественность сейчас активно обсуждает будущее ЦПКиО. Неделю назад в Ельцин Центре показали концепцию реконструкции парка, которую разработали архитекторы голландского бюро SVESMI по заказу ЖК Clever Park. Благоустройство ЦПКиО включили в план мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. На него хотят потратить 1,2 миллиарда рублей.