Мэрия Екатеринбурга рассказала, где отрепетируют парад Победы
19:01, 25 Март 2019
Автомобилистам стоит объезжать места, где будут проходить танки и бронетранспортеры.
Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге пройдет 27 марта на улице Новосибирской с 9:00 до 13:00. Прогоны намечены на 3, 10, 17, 24 апреля (с 9:00 до 13:00). С 20:00 до 04:00 часов 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30 апреля, 3, 4, 7, 8 мая движение в городе также будут перекрывать из-за военной техники, рассказали ЕТВ в мэрии Екатеринбурга.
Автомобилистам стоит быть бдительными. Мы обозначили улицы, которые закроют ради репетиции парада.
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27 марта, 3, 10, 17, 24 апреля
по улице Новосибирской 2-й — от Палисадной до Окружной
по улице Зенитчиков — от Палисадной до Братской
по улице Патриса Лумумбы - от Братской до Палисадной
по улице Эскадронной — от Окраинной до Новосибирской второй.
19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30 апреля, 3, 4, 7, 8 мая.
по проспекту Ленина — от Луначарского до Репина
по улице Репина — от проспекта Ленина до Малышева
по улице 8 Марта — от Малышева до Бориса Ельцина
по улице Бориса Ельцина — от 8 Марта до Челюскинцев.
по улице Репина — от проспекта Ленина до Малышева
по улице 8 Марта — от Малышева до Бориса Ельцина
по улице Бориса Ельцина — от 8 Марта до Челюскинцев.
Пока проходят колонны, сотрудники ГИБДД также будут оперативно перекрывать движение всех видов транспорта:
26, 29, 28 апреля, 3, 7 мая с 19:00 и 9 мая с 05:00
по улице Окраинной — от Палисадной до Дорожной
по улице Дорожной — от Окраинной до Военной
по улице Военной — от Дорожной до Патриса Лумумбы
по улице Патриса Лумумбы — от Военной до Московской
по улице Московской — от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина
по пандусам транспортной развязки на улице Московской
по улице Посадской - от Большакова до Пальмиро Тольятти
по улице Пальмиро Тольятти — от Посадской до Московской
по улице Репина — от Малышева до проспекта Ленина
по улице Малышева — от Московской до Репина
по улице Попова — от Московской до Репина
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