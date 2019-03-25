Мэрия Екатеринбурга рассказала, где отрепетируют парад Победы

Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге пройдет 27 марта на улице Новосибирской с 9:00 до 13:00. Прогоны намечены на 3 , 10 , 17 , 24 апреля ( с 9:00 до 13:00). С 20:00 до 04:00 часов 19 , 20 , 23 , 24 , 26 , 27 , 29 , 30 апреля , 3 , 4 , 7 , 8 мая движение в городе также будут перекрывать из-за военной техники , рассказали ЕТВ в мэрии Екатеринбурга.





Автомобилистам стоит быть бдительными. Мы обозначили улицы , которые закроют ради репетиции парада.







