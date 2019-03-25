Екатеринбург окончательно оттает в последнюю неделю марта
08:20, 25 Март 2019
Дождь будет смешиваться со снегом, но весну уже не остановить.
В Екатеринбурге стремительно теплеет. Конечно, не так стремительно, как хотелось бы, но уж как есть — средняя температура днем на этой неделе будет колебаться около +3 градусов по Цельсию.
В понедельник, 25 марта, утро будет прохладным — температура может снизиться до -5 градусов. К обеду потеплеет до +5, пойдет дождь. Но даже такой приятный прогноз можно испортить: будет дуть сильный ветер, до шести метров в секунду в юго-восточном направлении. Во вторник, 26 марта, дождь сменится на снег, аккомпанировать ему будут переменная облачность, +2 градуса на термометре и все тот же юго-восточный ветер до шести метров в секунду.
Уже в среду, 27 марта, на улице захочется даже погулять. Термометры покажут +2 градуса в обед, ветер успокоится до 1,5 м\с, будет пасмурно, но без осадков. В четверг, 28 марта, потеплеет — до +6 градусов днем. И выйдет солнце. Пятничным днем, 28 марта, в Екатеринбург вернутся осадки — дождь со снегом — и снизится температура (до +2 градусов).
Синоптики пока не обещают сильных снегопадов и новых заморозков, но на всякий случай пока не убирайте пуховики слишком далеко. Сами знаете, какая на Урале весна.
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