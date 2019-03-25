Екатеринбург окончательно оттает в последнюю неделю марта

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В понедельник , 25 марта , утро будет прохладным — температура может снизиться до -5 градусов. К обеду потеплеет до +5 , пойдет дождь. Но даже такой приятный прогноз можно испортить: будет дуть сильный ветер , до шести метров в секунду в юго-восточном направлении. Во вторник , 26 марта , дождь сменится на снег , аккомпанировать ему будут переменная облачность , +2 градуса на термометре и все тот же юго-восточный ветер до шести метров в секунду.





Уже в среду , 27 марта , на улице захочется даже погулять. Термометры покажут +2 градуса в обед , ветер успокоится до 1,5 м\с , будет пасмурно , но без осадков. В четверг , 28 марта , потеплеет — до +6 градусов днем. И выйдет солнце. Пятничным днем , 28 марта , в Екатеринбург вернутся осадки — дождь со снегом — и снизится температура ( до +2 градусов).





Синоптики пока не обещают сильных снегопадов и новых заморозков , но на всякий случай пока не убирайте пуховики слишком далеко. Сами знаете , какая на Урале весна.

В Екатеринбурге стремительно теплеет. Конечноне так стремительнокак хотелось быно уж как есть — средняя температура днем на этой неделе будет колебаться около +3 градусов по Цельсию.