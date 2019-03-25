Бутусов назвал храм святой Екатерины обязательным элементом

Фронтмен группы «Наутилус» Вячеслав Бутусов поддержал строительство храма святой Екатерины. В интервью Justmedia он сообщил, что церковь небесной покровительницы — это обязательный градостроительный элемент. «Говорю как архитектор-градостроитель», — добавил музыкант. И к ее возведению он относится только положительно.

Актер Сергей Безруков пошел дальше и вступил в диалог с противниками строительства. Он назвал их «безбожниками» и предложил подумать о своей душе. По словам Безрукова, активисты «потеряли божий страх» не дав возвести храм на историческом месте или на пруду. Актер сообщил, что изучил проект и уверен, что сквер и деревья при строительстве не пострадают.