«Вас снесут, а я останусь». Здания Екатеринбурга вспоминают телебашню

Царский мост, приосанившись, первым взял слово:

«Я живу уже больше века. И был с ушедшей от нас в близко-соседских отношениях. Помню, как радовался тому, что наконец-то рядом будет кто-то достойный. Ровня по статусу и положению мне — построенному в честь визита в Екатеринбург императора Александра I.

Хорошо помню, видел это своими обоими арками, как все начиналось. Как на ближайшем пустыре в пойме Исети, в мае 1984 года, стали забивать сваи, образуя на земле символ солнца в круге. Думал еще: неужели воздвигнут Собор? А потому узнал, что в соседки мне пророчат башню, да не простую — а высотой в 361 метр, если без антенны считать. Нижний ярус башни задумывали украсить трехметровыми лепестками-кристаллами из зеленого стекла и стали. Красота будет! Достойное соседств. Так и я подумал, а потом начал ждать, что я умею лучше всего. Но я не дождался. Чуда не случилось. Башня оказалась совсем не такой красавицей, как ее описывали. И это было грустно. Пустырь вокруг башни зарос сорняками, а после его огородили забором, приспособив под автостоянку. Вдумайтесь, парковка за глухим жестяным забором возле Царского моста! Позор-то какой. Поэтому вот что я скажу, друзья: ушла она, придут иные, но мы-то — живем дальше! И для меня главное сейчас (да и всегда было), чтобы набережные и все пространство по соседству было одного со мной уровня. Царского. И я надеюсь, что скоро так и случится».