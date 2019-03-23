Discovery назвал екатеринбургскую телебашню символом пропаганды
Телеканал Discovery выложил в открытый доступ многосерийный документальный фильм, в одной из серий которого рассказывается о снесенной екатеринбургской телебашне. «Башня представляла собой
величественную бетонную конструкцию, украшенную граффити. Среди местных она
носила зловещую репутацию», — говорят журналисты. Глава АО «Ледовая
арена» Даниил Крицкий рассказал, что большая часть людей воспринимали башню как мистический объект. «Но что же такое в ней случилось, что жители
называют ее башней смерти?» — вопрошают журналисты.
Discovery считает, что ответ дает история, а точнее, холодная война между Западом и СССР: «Она включала в себя гонку — кто построит самое большое сооружение. В начале 80-х Запад выигрывал. Но Советский союз захотел показать, что он все еще в игре. Их ответом должна была стать екатеринбургская телевизионная башня. Пропаганда была основным инструментом распространения социалистических идей, где телевидение — самое важный вид СМИ».
Эксперт отвечает: «За восемь лет построили лишь две трети башни. К тому времени закончились деньги, да и общество поменялось — оно перестало быть объектом пропагандистского воздействия, а ведь это должно было стать основной функцией этой башни».
По словам журналистов Discovery, долгие годы «символ советского престижа служил напоминанием его абсолютного провала». В конце программы показали кадры падения телебашни. «Сейчас ничто не говорит о том, что когда-то здесь стояла башня, украшавшая екатеринбургский горизонт», — резюмировал закадровый голос.