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Discovery назвал екатеринбургскую телебашню символом пропаганды

10:00, 23 Март 2019
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Фото: Евгений Лобанов, ЕТВ
«Сейчас ничто не говорит о том, что когда-то здесь стояла башня, украшавшая горизонт».

Телеканал Discovery выложил в открытый доступ многосерийный документальный фильм, в одной из серий которого рассказывается о снесенной екатеринбургской телебашне. «Башня представляла собой величественную бетонную конструкцию, украшенную граффити. Среди местных она носила зловещую репутацию», — говорят журналисты. Глава АО «Ледовая арена» Даниил Крицкий рассказал, что большая часть людей воспринимали башню как мистический объект. «Но что же такое в ней случилось, что жители называют ее башней смерти?» — вопрошают журналисты.

Discovery считает, что ответ дает история, а точнее, холодная война между Западом и СССР: «Она включала в себя гонку — кто построит самое большое сооружение. В начале 80-х Запад выигрывал. Но Советский союз захотел показать, что он все еще в игре. Их ответом должна была стать екатеринбургская телевизионная башня. Пропаганда была основным инструментом распространения социалистических идей, где телевидение — самое важный вид СМИ».

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Журналисты рассказали об истории строительства башни, ее отличительных чертах. «Но когда так много было инвестировано, что же случилось, что привело башню в нынешнее состояние? Может быть, какой-то инцидент при строительстве? Или это как-то связано с политической ситуацией в СССР в начале девяностых? Может быть, башня стала объектом террористических атак?»

Эксперт отвечает: «За восемь лет построили лишь две трети башни. К тому времени закончились деньги, да и общество поменялось — оно перестало быть объектом пропагандистского воздействия, а ведь это должно было стать основной функцией этой башни».

По словам журналистов Discovery, долгие годы «символ советского престижа служил напоминанием его абсолютного провала». В конце программы показали кадры падения телебашни. «Сейчас ничто не говорит о том, что когда-то здесь стояла башня, украшавшая екатеринбургский горизонт», — резюмировал закадровый голос.

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Падение башни
Телебашню приговорили к сносу. Ее еще называют символом и стержнем, трубой и зоной отчуждения. Но скоро она станет ничем… А мы долго будем спорить: надо ли было делать Екатеринбург безбашенным.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Падение башни, телебашня, Екатеринбург
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