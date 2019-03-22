Высокинский променял грязный Екатеринбург на подлодку
16:53, 22 Март 2019
Мэр повез морякам крейсера «Екатеринбург» книги и хоккейное снаряжение.
Мэр Александр Высокинский уехал в Гаджиево, чтобы поблагодарит моряков, служащих на подшефном крейсере «Екатеринбург». Глава города решил привезти подводникам книги, чтобы не было скучно во время плавания. Также моряки получат хоккейное снаряжение для своей команды. Потом для них выступят Сергей Бобунец, который исполнит хиты группы «Смысловые галлюцинации».
Пожар в декабре 2011 года отправил подводный крейсер «Екатеринбург» на трехгодичный ремонт в Северодвинск. Субмарина пострадала от лесного пожара. Крейсер вернулся в строй только в 2016 году. «Екатеринбург» входит в список из шести атомных подводных ракетоносцев, которые находятся в составе военно-морского флота России. Длина таких подлодок 167 метров, а ширина — 12 метров.
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