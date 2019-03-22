Выходные в Екатеринбурге будут теплыми и пасмурными

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В пятницу , 22 марта , в Екатеринбурге ожидается небольшой снегопад , при этом температура воздуха даже с утра будет приятной — около нуля по Цельсию. К обеду потеплеет до +4 градусов , вечером столбики термометров снова опустятся до нулевой отметки.





Суббота пройдет без осадков , обещают синоптики. Да и температура воздуха в течение всего дня будет примерно одинаковой — от -1 до +3 градусов. Солнце не выглянет и в воскресенье , зато еще немного потеплеет — до +5 градусов днем. Да , шапки еще снимать рано , но можно побыть в предвкушении скорого тепла — оно скоро настанет.

За эту неделю Екатеринбург привык к двум вещам: к постоянно хлюпающей под ногами грязи и плюсовой температуре на градуснике. Давесна точно пришлано ведет она себя несколько неловко — то выглянет солнцето дождь вперемешку со снегом пойдет.