Выходные в Екатеринбурге будут теплыми и пасмурными
08:12, 22 Март 2019
Весна пришла, но все еще ведет себя настороженно.
За эту неделю Екатеринбург привык к двум вещам: к постоянно хлюпающей под ногами грязи и плюсовой температуре на градуснике. Да, весна точно пришла, но ведет она себя несколько неловко — то выглянет солнце, то дождь вперемешку со снегом пойдет.
В пятницу, 22 марта, в Екатеринбурге ожидается небольшой снегопад, при этом температура воздуха даже с утра будет приятной — около нуля по Цельсию. К обеду потеплеет до +4 градусов, вечером столбики термометров снова опустятся до нулевой отметки.
Суббота пройдет без осадков, обещают синоптики. Да и температура воздуха в течение всего дня будет примерно одинаковой — от -1 до +3 градусов. Солнце не выглянет и в воскресенье, зато еще немного потеплеет — до +5 градусов днем. Да, шапки еще снимать рано, но можно побыть в предвкушении скорого тепла — оно скоро настанет.
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