В Екатеринбурге на неделю закрыли проезд по Цвиллинга
17:51, 22 Март 2019
У дома на улице прокладывают трубы.
В Екатеринбурге на неделю закрыли проезд по улице Цвиллинга. Коммунальщики прокладывают теплосети в районе дома № 53. Объехать участок предлагают по Циолковского, Белинского, переулку Переходному и дублеру улицы Машинной, сообщили в пресс-службе мэрии. Ремонтные работы продолжатся с 22 марта по 1 апреля.
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До конца апреля также перекрыли переулок Широкий от улицы Гастелло до Щербакова. Там все это время будут прокладывать ливневку.
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