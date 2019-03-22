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В Екатеринбурге на неделю закрыли проезд по Цвиллинга

17:51, 22 Март 2019
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Фото: ЕТВ
У дома на улице прокладывают трубы.

В Екатеринбурге на неделю закрыли проезд по улице Цвиллинга. Коммунальщики прокладывают теплосети в районе дома № 53. Объехать участок предлагают по Циолковского, Белинского, переулку Переходному и дублеру улицы Машинной, сообщили в пресс-службе мэрии. Ремонтные работы продолжатся с 22 марта по 1 апреля.

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До конца апреля также перекрыли переулок Широкий от улицы Гастелло до Щербакова. Там все это время будут прокладывать ливневку.

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, ремонт дорог, Свердловская область , Екатеринбург
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