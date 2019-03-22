В Екатеринбурге на неделю закрыли проезд по Цвиллинга

В Екатеринбурге на неделю закрыли проезд по улице Цвиллинга. Коммунальщики прокладывают теплосети в районе дома № 53. Объехать участок предлагают по Циолковского, Белинского, переулку Переходному и дублеру улицы Машинной, сообщили в пресс-службе мэрии. Ремонтные работы продолжатся с 22 марта по 1 апреля.