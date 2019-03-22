В Екатеринбурге ко Дню строителя появится специальный маршрут

« Уральское объединение строителей Урала» до 5 апреля , какие здания Пионерского района должны войти в маршрут. Ко Дню строителя в Екатеринбурге появится специальное туристическое направление.Уральское объединение строителей Урала» до 5 апреля принимает пожелания горожан о томкакие здания Пионерского района должны войти в маршрут.



