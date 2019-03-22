В Екатеринбурге ко Дню строителя появится специальный маршрут
13:34, 22 Март 2019
Горожанам предложили выбрать, какие здания Пионерского района, связанные со строителями и архитекторами, должны попасть в туристическое направление.
Ко Дню строителя в Екатеринбурге появится специальное туристическое направление. «Уральское объединение строителей Урала» до 5 апреля принимает пожелания горожан о том, какие здания Пионерского района должны войти в маршрут.
В 2019 году организаторы также планируют провести первую экскурсию по Пионерскому району. «„Пионерка» — яркий пример комплексного подхода к освоению территории, где ранее внедрялись новейшие строительные технологии, а сегодня микрорайон стал одной из бурлящих строительных площадок города», — считают активисты.
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Маршрут ко Дню строителя станет частью программы «Живые дома Урала» — туристического маршрута для самостоятельных путешествий, связанных со строительством. По замыслу активистов ежегодно «Живые дома Урала» будут прирастать целыми микрорайонами Екатеринбурга.
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