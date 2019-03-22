Топ-5 новостей недели. Мечтаем о метро и спасаемся от ледяных глыб

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А пока все это лишь в будущем , подведем итоги очередной недели. Попытайтесь угадать все события в нашем традиционном коллаже.

Екатеринбург врывается в весну. Процесс как обычно сопровождается грязьюлужамимусором и прочими мерзкими явлениями. Но трудные времени стоит пережить хотя бы потомучто за ними последует летосолнце ивозможночистота.