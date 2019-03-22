Топ-5 новостей недели. Мечтаем о метро и спасаемся от ледяных глыб
19:00, 22 Март 2019
ЕТВ подобрал самые знаковые события Екатеринбурга.
Екатеринбург врывается в весну. Процесс как обычно сопровождается грязью, лужами, мусором и прочими мерзкими явлениями. Но трудные времени стоит пережить хотя бы потому, что за ними последует лето, солнце и, возможно, чистота.
А пока все это лишь в будущем, подведем итоги очередной недели. Попытайтесь угадать все события в нашем традиционном коллаже.
Город и рифма. Ёбург или NY?
Можете ли вы различить: где про город-завод, а где — про «Большое яблоко».
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Двенадцать мгновений метро
Власти Екатеринбурга с три короба наобещали горожанам: 12 станций метро к 2023 году. Грандиозные планы обойдутся в 76 миллиардов рублей. У города таких денег нет, у области — тоже. Мэрия надеется только на федеральные вливания. Но они появятся, если Екатеринбург выиграет право на Универсиаду.
Да даже если выиграет и деньги получит, как успеть построить столько станций за считанные годы, месяцы, дни? На этот вопрос ответа пока нет. Любимый горожанами и выбранный экс-мэр Аркадий Чернецкий тоже сомневается в реалистичности планов: «Если мы будем работать с федеральным бюджетом как раньше, то совсем ничего не получим».
«Я выбью из тебя эту дурь!»
Кричат, дерутся и приглашают священника — как реагируют родители на признания ЛГБТ-детей.
Долой бесплатную еду?
В России проживает 19 миллионов человек с доходами меньше 10,5 тысяч рублей. Этим людям не хватает денег даже на еду. Поэтому инициатива екатеринбургского магазина «Жизньмарт» показалась здравой. Владелец супермаркета Иван Зайченко решил раздавать списанные продукты всем желающим бесплатно.
Уже на следующий день Роспотребнадзор грянул в «Жизньмарт» с проверкой: ведомству такая благородная акция по вкусу не пришлась. Зайченко сообщил, что магазин могут оштрафовать. В итоге обошлось, но бесплатные продукты с прилавков пропали. «Жизньмарт» придумал другой ход: в супермаркете будут бесплатно наливать питьевую воду. «Роспотребнадзор, пожалуйста, не приходи к нам за это», — написал опальный предприниматель.
Раздельная связь
Почему асексуальность не болезнь и как ее распознать — в историях из Екатеринбурга.
А глыбы летят
Вечные российские проблемы «дураки и дороги» в Екатеринбурге дополняются устранением последствий снегопадов. Но сейчас уже стало совсем не смешно: ледяные глыбы с крыш падают на горожан и исправно их калечат. Известен с десяток случаев. К счастью, никто не погиб.
Прокуратура вызвала на ковер мэрию и управляющие компании, отчитала за уборку. Представители администрации заверили, что город убирается нормально. Но глыбы-то летят, в том числе и с серого дома.
Чумазый Екатеринбург
Почему грязь в городе не закончится никогда — в материале ЕТВ.
Коммунисты vs комсомольцы
В рядах свердловской КПРФ раскол. Комсомольцы и молодые коммунисты выступили против аксакалов партии. Бунтовщики обвинили секретаря региональной ячейки Александра Ивачева в деградации партии и коррупции. Во главе с товарищем Андреем Пирожковым комсомольцы ворвались на съезд КПРФ и затеяли потасовку, крича «Позор» и «Ивачева в оставку!»
Юных ленинцев в итоге прогнали, а часть из них позднее исключили из партии. Ивачев же обвинил молодых коммунистов в работе на «власть». Продолжение следует.
Парижская декорация
Станет ли Екатеринбург столицей побежденного СПИДа?
Погребняк vs темнокожие футболисты
К футбольному клуба «Урал» снова приковано внимание. Но не из-за каких-то турнирных успехов. Дело в том, что звездный нападающий екатеринбуржцев Павел Погребняк бросил неосторожную фразу о натурализации футболистов: «Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России». И понеслось: угрозы дисквалификацией, осуждения, оскорбления. Словом, скандал. Вот и футболист Ари, к которому непосредственно обращался Погребняк, фактически называет оскорблявшего засранцем.
Павла защитил президент «Урала» Григорий Иванов: мол, по сути прав, по форме, возможно, — не очень. Судьба Погребняка решится на следующей неделе — 26 марта, когда комитет РФС по этике рассмотрит высказывание футболиста.
«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
Попытка дистанцироваться от обычного боевика про войну.
На этом все. Хороших выходных!
Новое и интересное
Вот это новость! Предвыборный Екатеринбург — в одной картинке
Город
ЕТВ подводит итоги недели для тех, кто все пропустил.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
Юлия Макарова. «Моя первая большая роль!».
Дичь какая! Екатеринбуржцев хотят кормить лосятиной «без конских цен»
Город
В декабре на Посадской откроется гастрономический ресторан «сибирской кухни». Сначала местные яства решили опробовать на журналистах и фуд-критиках.