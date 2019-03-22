Сквер за Оперным и набережную Исети отремонтируют к августу
Сквер за Оперным театром и набережную Исети от Малышева до Куйбышева планируют отремонтировать к екатеринбургскому Дню города, который отмечают в августе. Об этом в эфире программы «События. Акцент» на ОТВ заявил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.
Два объекта [имеется в виду сквер за оперным и набережная Исети от Малышева до Куйбышева — прим. ЕТВ], которые начали в прошлом году и которые очень значимые для города Екатеринбурга, мы планируем закончим в этом году. И задачу, которую ставит перед нами Александр Геннадьевич, — это День города. Мы будем стараться, хотя по контракту у нас стоит конец года. Но мы понимаем, что летом этими объектами удобнее пользоваться горожанам.
Кроме того, в 2019 году начнется реставрация Зеленой рощи. Там обещают сделать новые дорожки. Ремонт может затянуться на три года.
Напомним, в феврале из свердловской казны выделили четыре миллиарда рублей на поддержку «коммунальных» программ региона. Больше всего денег дали на формирование городской среды. Средства получили набережная Исети, сквер у здания Оперного театра и парк Зеленая роща.
Несмотря на то, что сквер за Оперным театром и участок набережной Исети от Малышева до Куйбышева уже почти закончили и деньги на них давно выделили, эти объекты включили в план мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. В плане указано, что на парк за Ural Opera Ballet необходим еще 91 миллион рублей, на завершение первого этапа ремонта набережной от Малышева до Куйбышева просят 53 миллиона. Также в 240 миллиардов, которые хотят потратить к юбилею уральской столицы, включили ремонт Зеленой рощи и благоустройство других участков Исети.