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Сквер за Оперным и набережную Исети отремонтируют к августу

10:55, 22 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский попросил строителей ускориться, чтобы жители успели погулять по благоустроенным местам уже летом.

Сквер за Оперным театром и набережную Исети от Малышева до Куйбышева планируют отремонтировать к екатеринбургскому Дню города, который отмечают в августе. Об этом в эфире программы «События. Акцент» на ОТВ заявил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

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Два объекта [имеется в виду сквер за оперным и набережная Исети от Малышева до Куйбышева — прим. ЕТВ], которые начали в прошлом году и которые очень значимые для города Екатеринбурга, мы планируем закончим в этом году. И задачу, которую ставит перед нами Александр Геннадьевич, — это День города. Мы будем стараться, хотя по контракту у нас стоит конец года. Но мы понимаем, что летом этими объектами удобнее пользоваться горожанам.

Алексей Бубнов

Кроме того, в 2019 году начнется реставрация Зеленой рощи. Там обещают сделать новые дорожки. Ремонт может затянуться на три года.

Напомним, в феврале из свердловской казны выделили четыре миллиарда рублей на поддержку «коммунальных» программ региона. Больше всего денег дали на формирование городской среды. Средства получили набережная Исети, сквер у здания Оперного театра и парк Зеленая роща.

Несмотря на то, что сквер за Оперным театром и участок набережной Исети от Малышева до Куйбышева уже почти закончили и деньги на них давно выделили, эти объекты включили в план мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. В плане указано, что на парк за Ural Opera Ballet необходим еще 91 миллион рублей, на завершение первого этапа ремонта набережной от Малышева до Куйбышева просят 53 миллиона. Также в 240 миллиардов, которые хотят потратить к юбилею уральской столицы, включили ремонт Зеленой рощи и благоустройство других участков Исети.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, День города, благоустройство, Оперный театр, сквер, набережная Исети, Екатеринбург, Алексей Бубнов
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