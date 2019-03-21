В Екатеринбург пришла китайская весна, ощутить которую можно на вкус

Есть масса способов понять культуру иного народа: читать их книги , смотреть фильмы или жить среди них долгое время. Но первою яркое впечатление можно получить и по иному — через кухню этой страны. И сейчас екатеринбуржцы могут узнать о том, какой бывает весна в Китае , попробовав ее на вкус. В виде экзотических для нас блюд , которые стали готовить в китайском ресторане « Дружба».