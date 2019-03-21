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В Екатеринбург пришла китайская весна, ощутить которую можно на вкус

16:39, 21 Март 2019
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Фото: ресторан китайской кухни «Дружба»
Благодаря рестораторам любители экзотики могут постигать гастрономические традиции Поднебесной, не покидая Урал.
Есть масса способов понять культуру иного народа: читать их книги, смотреть фильмы или жить среди них долгое время. Но первою яркое впечатление можно получить и по иному — через кухню этой страны. И сейчас екатеринбуржцы могут узнать о том, какой бывает весна в Китае, попробовав ее на вкус. В виде экзотических для нас блюд, которые стали готовить в китайском ресторане «Дружба».
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Сезонное обновление меню в «Дружбе» провели после Чуньцзе — традиционного праздника весны в Китае. И теперь горожане могут попробовать аутентичный чуань (так в китайцы называют рулет) с курицей и шпинатом, жаренные вонтоны (вид пельменей) в виде символических кроликов со свининой, а также салат из красной капусты, хрустящего картофеля золотистого цвета и дайкона.

«В моей стране Праздник Весны — важный и торжественный день, когда собирается вся семья и радостная атмосфера наполняет не только каждый дом, но и царит на каждой улице каждого города и села. Я делюсь этим настроением с каждым гостем нашего ресторана», — рассказал шеф-повар «Дружбы» Чжоу Шань.

В общем, хотите ощутить китайскую весну, идите и ешьте.
Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Город, рестораны, еда, Китай
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