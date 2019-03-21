В Екатеринбург пришла китайская весна, ощутить которую можно на вкус
16:39, 21 Март 2019
Благодаря рестораторам любители экзотики могут постигать гастрономические традиции Поднебесной, не покидая Урал.
Есть масса способов понять культуру иного народа: читать их книги, смотреть фильмы или жить среди них долгое время. Но первою яркое впечатление можно получить и по иному — через кухню этой страны. И сейчас екатеринбуржцы могут узнать о том, какой бывает весна в Китае, попробовав ее на вкус. В виде экзотических для нас блюд, которые стали готовить в китайском ресторане «Дружба».
Город и рифма. Ёбург или NY?
Поэты рифмуют улицы с площадями, формируя слепок места. Его душу. Но можете ли вы различить: где про
Сезонное обновление меню в «Дружбе» провели после Чуньцзе — традиционного праздника весны в Китае. И теперь горожане могут попробовать аутентичный чуань (так в китайцы называют рулет) с курицей и шпинатом, жаренные вонтоны (вид пельменей) в виде символических кроликов со свининой, а также салат из красной капусты, хрустящего картофеля золотистого цвета и дайкона.
«В моей стране Праздник Весны — важный и торжественный день, когда собирается вся семья и радостная атмосфера наполняет не только каждый дом, но и царит на каждой улице каждого города и села. Я делюсь этим настроением с каждым гостем нашего ресторана», — рассказал шеф-повар «Дружбы» Чжоу Шань.В общем, хотите ощутить китайскую весну, идите и ешьте.
Новое и интересное
Дичь какая! Екатеринбуржцев хотят кормить лосятиной «без конских цен»
Город
В декабре на Посадской откроется гастрономический ресторан «сибирской кухни». Сначала местные яства решили опробовать на журналистах и фуд-критиках.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
Юлия Макарова. «Моя первая большая роль!».
Антитеза майонезу. Сицилиец Спампинато разоблачает уральскую шаурмагию
Неприметный хачапури, скрытый марокканский подвох, сербское удовольствие и майонезные страсти, кишащие прямо в сердце Эльмаша. ЕТВ пустился во все тяжкие уральского стрит-фуда, прихватив с собой итальянского повара.