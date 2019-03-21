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Спасение ДК «Химмаш» затянулось из-за оценки участка

11:11, 21 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Александр Высокинский пообещал сохранить все существующие кружки.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский встретился с защитниками ДК «Химмаш» и пообещал сохранить все существующие кружки на прежнем месте. По его словам, процесс спасения исторического здания затянулся из-за оценки стоимости участка. Это необходимо сделать, чтобы предоставить равноценное место компании AVS Group, которая собиралась снести ДК и построить жилой дом.

Сейчас в историческом здании работают 25 кружков, в которых занимаются 700 детей. Помещения, в которых занимались дети, сдавались в аренду. После окончания срока на месте ДК планировали построить жилой дом, однако местные жители вышли на протесты. Пикетирующих поддержала мэрия. Здание обещали сохранить, но сентябре собственник дома так и не выбрал другой участок для строительства. После этого протесты продолжились.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, строительство, ДК Химмаш, мэрия, мэр, Екатеринбург, Александр Высокинский
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