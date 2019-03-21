Самый красивый газон Екатеринбурга снова уничтожили

Образцовый газон на Малышева-Гоголя , который в свое время сделал предприниматель Юрий Окунев , пришел в негодность. Фотографию газона ( вернее того , что от него осталось) выложил депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков. « Интересно , восстановят или нет?» — задался вопросом народный избранник. До Юрия Окунева ЕТВ дозвониться не удалось.



