Самый красивый газон Екатеринбурга снова уничтожили
18:31, 21 Март 2019
Тем временем, фонд Шахрина и Окунева отказался застилать город частными газонами.
Образцовый газон на Малышева-Гоголя, который в свое время сделал предприниматель Юрий Окунев, пришел в негодность. Фотографию газона (вернее того, что от него осталось) выложил депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков. «Интересно, восстановят или нет?» — задался вопросом народный избранник. До Юрия Окунева ЕТВ дозвониться не удалось.
Год назад газону тоже пришлось несладко: его раскурочили специалисты ЕТК, прокладывая кабель. Позднее зеленую поляну все-таки вернули. Как будет в этот раз — пока непонятно. Юрий Окунев сделал газон в 2017 году. Летом блогер Илья Варламов назвал газон предпринимателя идеальным.
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20 марта фонд «Город может», который учредили Юрий Окунев и Владимир Шахрин, обсудили, как благоустроить проспект Ленина от Восточной до УПИ. Организаторы фонда подчеркнули, что всегда готовы проконсультировать и свести с нужными людьми тех, кто захочет сделать «правильный» газон у себя во дворе или перед магазином. Хотя ранее активисты планировали, что будут заниматься исключительно газонами, пишет Znak.com.
Самый красивый газон Екатеринбурга снова уничтожили
Тем временем, фонд Шахрина и Окунева отказался застилать город частными газонами.
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