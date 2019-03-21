Упавшая глыба льда сломала екатеринбурженке левое плечо

Глыба льда упала на голову девушке с крыши дома на Бисертской, 4 в Екатеринбурге. Как рассказала журналисту 41 канала мать пострадавшей Наталья Зырянова, девушка работала здесь парикмахером. Она решила сходить на обед, но так и не успела. Медики диагностировали у екатеринбурженки рваную рану головы и перелом левого плеча.

В управляющей компании, которая отвечает за уборку снега на Бисертской, заявили, что крыши чистят. «Это плановая работа УК. В ежемесячном режиме мы ее проводим. Этот район довольно хорошо почистили. Но ввиду последних погодных условий выпало много снега, на прошлой неделе проводилась уборка крыш. Местами сейчас погода плюсовая, где-то скопились небольшие сосульки. Сейчас ребята в плановом режиме будут сбивать их», — заявили в управляющей компании. Подробнее о падении льдины на Бисертской, 4 смотрите в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга» вечером в 19:00.