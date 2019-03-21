Упавшая глыба льда сломала екатеринбурженке левое плечо
Глыба льда упала на голову девушке с крыши дома на Бисертской, 4 в Екатеринбурге. Как рассказала журналисту 41 канала мать пострадавшей Наталья Зырянова, девушка работала здесь парикмахером. Она решила сходить на обед, но так и не успела. Медики диагностировали у екатеринбурженки рваную рану головы и перелом левого плеча.
В управляющей компании, которая отвечает за уборку снега на Бисертской, заявили, что крыши чистят. «Это плановая работа УК. В ежемесячном режиме мы ее проводим. Этот район довольно хорошо почистили. Но ввиду последних погодных условий выпало много снега, на прошлой неделе проводилась уборка крыш. Местами сейчас погода плюсовая, где-то скопились небольшие сосульки. Сейчас ребята в плановом режиме будут сбивать их», — заявили в управляющей компании. Подробнее о падении льдины на Бисертской, 4 смотрите в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга» вечером в 19:00.
С приходом весны льдины все чаще падают на екатеринбуржцев с крыш. Из-за неубранной крыши пострадала 69-летняя Надежда Безроднова. Льдина упала на пенсионерку прямо со здания городской администрации. Женщина получила травму лица и ушиб груди. В мэрии пять дней просматривали видео с камер видеонаблюдения, но потом решили извиниться перед пострадавшей за плохую уборку. Представитель МКУ «Управления зданиями» подарил бабушке путевку в санаторий «Бодрость» на Эльмаше. Мэр Александр Высокинский получил представление прокуратуры с требованием устранить нарушения при обслуживании здания.
Кроме пенсионерки Надежды Безродновой в Екатеринбурге в начале марта ушибся девятилетний мальчик. Он возвращался домой с тренировки по карате. Льдина настигла его возле дома на Данилы Зверева, 16. Еще один ребенок чудом не пострадал на Донбасской, 22. Коляска с девочкой опрокинулась на бок, но малышка осталась в порядке. Мама ребенка получила ушибы и ссадины. Другая история с коляской произошла около здания на Куйбышева, 48Г. Еще около дома на Ленина, 5/1 черепно-мозговую травму получила женщина-дворник. А два дня назад от очередной глыбы пострадала беременная женщина. Прокуратура решила побеседовать с мэрией и УК по поводу некачественной уборки снега.ЕТВ отметил на карте все адреса домов, возле которых пострадали люди. Ходите аккуратнее, дорогие читатели.
Карта: Николай Пекарский, ЕТВ