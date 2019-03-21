Екатеринбург пообещали отмыть к 20 апреля
18:54, 21 Март 2019
Вице-мэр Алексей Бубнов заявил, что город убирают нормально.
Вице-мэр Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов рассказал, что город отчистят от мусора и грязи к 20 апреля. «На 25-26 числа [марта] обещают снег с дождем. Если это будет дождь, мы рассчитываем к 1 апрелю довывезти весь снег. Что касается уборки города от мусора, то эту работу мы завершим к 20 апреля», — цитирует Бубнова ЕАН.
21 марта состоялось совещание, которое организовала прокуратура Екатеринбурга. В мероприятии поучаствовали все управляющие компании Екатеринбурга, а также представители мэрии. Надзорное ведомство решило обсудить с администрацией неудовлетворительную уборку города — в частности, ледяные глыбы, которые исправно калечат екатеринбуржцев. По словам вице-мэра Алексея Бубнова, город убирают нормально: деньги есть, техника — тоже, а дороги посыпаны тысячами тонн «Бионорда» и песка.
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