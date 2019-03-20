В метро Екатеринбурга подвезли восемь новых вагонов 

Метрополитен Екатеринбурга получил восемь новых вагонов , которые изготовил « Метровагонмаш». Договор на поставку подписали в начале 2019 года. В новых вагонах есть сигнализация о закрытии дверей , система против зажимания людей между створками , места для инвалидов и видеонаблюдение. Кресло машиниста регулируется по высоте и поглощает вибрации, — сообщили в « Метровагонмаше». В кабине также есть система климатконтроля. Всего метрополитен заказал четыре головных и четыре средних вагона.





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