В метро Екатеринбурга подвезли восемь новых вагонов
17:01, 20 Март 2019
К 2023 году на обновление составов потратят 1,8 миллиарда рублей.
Метрополитен Екатеринбурга получил восемь новых вагонов, которые изготовил «Метровагонмаш». Договор на поставку подписали в начале 2019 года. В новых вагонах есть сигнализация о закрытии дверей, система против зажимания людей между створками, места для инвалидов и видеонаблюдение. Кресло машиниста регулируется по высоте и поглощает вибрации, — сообщили в «Метровагонмаше». В кабине также есть система климатконтроля. Всего метрополитен заказал четыре головных и четыре средних вагона.
К 300-летию Екатеринбурга парк екатеринбургского метро должны полностью обновить. В 2019 году на вагоны выделят 560 миллионов рублей, в 2020 году — 600 миллионов и еще 730 миллионов в 2022. Срок эксплуатации большинства нынешних составов истекает в 2019 году. Чтобы быстрее обновить вагоны, проезд в екатеринбургской подземке подорожает на четыре рубля. Зато к 2023 году проложить 12 новых станций.
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