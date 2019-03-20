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В конгресс-холле начали чистовую отделку перед саммитом GMIS

15:27, 20 Март 2019
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Фото: пресс-служба «Синары»
В главном зале начали монтировать горные панели.

Компания «Синара-Девелопмент» приступила к чистовой отделке конгресс-холла, в котором пройдет саммит производства и индустриализации GMIS-2019. Дизайнеры решили разместить на стенах аккустические панели, похожие на горный рельеф и украсить его видами уральского леса. В главном зале также осталось установить вентиляционныe диффузоры, которые позволят поддерживать нужный климат в помещении.

Конгресс-холл будет состоять из четырех наземных и одного подземного этажей, на которых разместятся 15 конференц-залов, 26 переговорных, фуд-корт, а также основной многофункциональный зал, вмещающий в зависимости от конфигурации 4-5 тысяч человек. Кроме самого сооружения «Синара Девелопмент» полностью переделывает парковку выставочного центра. Также у чиновников свердловского правительства есть планы проложить еще одну дорогу в «Экспо», так как сейчас во время больших мероприятий скапливаются большие пробки на выезде.

ЕТВ подробно рассказывал, как устроен конгресс-холл здесь.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Ремонт, стройка, Конгресс-холл, строительство, Екатеринбург
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