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Прокуратура Екатеринбурга обсудит с мэрией падающие глыбы

15:46, 20 Март 2019
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Фото: pixabay.com
За последние дни от неубранного льда пострадали шесть горожан.

Прокуратура Екатеринбурга проведет совещание с мэрией и управляющими компаниями по поводу некачественной уборки города. За последнее время в уральской столице от падения глыб, по меньшей мере, пострадали шесть человек.

Последний случай зарегистрировали вчера. От ледяной глыбы, упавшей с крыши дома на Пушкина, 9, пострадала беременная женщина. Екатеринбурженка получила черепно-мозговую травму и ушиб правого бедра. Прокуратура внесла представление, чтобы УК «Стандарт» устранила нарушения законодательства.

На карте Екатеринбурга мы убрали адреса, где от ледяных глыб уже пострадали горожане. Будьте аккуратны.

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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, уборка, глыбы, прокуратура Екатеринбурга, Екатеринбург
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