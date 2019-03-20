Прокуратура Екатеринбурга обсудит с мэрией падающие глыбы
15:46, 20 Март 2019
За последние дни от неубранного льда пострадали шесть горожан.
Прокуратура Екатеринбурга проведет совещание с мэрией и управляющими компаниями по поводу некачественной уборки города. За последнее время в уральской столице от падения глыб, по меньшей мере, пострадали шесть человек.
Последний случай зарегистрировали вчера. От ледяной глыбы, упавшей с крыши дома на Пушкина, 9, пострадала беременная женщина. Екатеринбурженка получила черепно-мозговую травму и ушиб правого бедра. Прокуратура внесла представление, чтобы УК «Стандарт» устранила нарушения законодательства.
На карте Екатеринбурга мы убрали адреса, где от ледяных глыб уже пострадали горожане. Будьте аккуратны.
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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
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