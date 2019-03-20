Патриарх Кирилл снова приедет в Екатеринбург на Царские дни
10:39, 20 Март 2019
Главу русской православной церкви ждут в 2023 году.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл снова приедет в Екатеринбург на празднование Царских дней в 2023 году. Масштабные мероприятия запланированы к 105-летию со дня расстрела семьи Николая II. Приезд патриарха прописан в плане к 300-летию Екатеринбурга.
Первый раз глава русской православной церкви приезжал в столицу Урала в 2018 году на мероприятия к 100-летию расстрела царской семьи. В крестном ходе до Ганиной ямы, который возглавил патриарх, приняли участие сто тысяч человек. Для паломников в парке между ККТ «Космос» и ДИВСом обустроили палаточный городок. Площадка для отдыха работала круглосуточно с 15 июля до 12:00 17 июля. На территории разместили три тысячи человек. Патриарх также провел в Екатеринбурге заседяние священного синода.
К 300-летию Екатеринбурга к городе должны построить храм святой Екатерины, который разместится в сквере у театра драмы. Он станет главным в митрополии, но мероприятия Царских дней все равно будут проходить в Храме-на-крови, построенным на месте дома Ипатьева. Настоятель церкви Максим Меняйло уверен, что две церкви не будут конкурировать между собой.
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