Патриарх Кирилл снова приедет в Екатеринбург на Царские дни 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл снова приедет в Екатеринбург на празднование Царских дней в 2023 году. Масштабные мероприятия запланированы к 105-летию со дня расстрела семьи Николая II. Приезд патриарха прописан в плане к 300-летию Екатеринбурга.





, который возглавил патриарх , приняли участие « Космос» и ДИВСом обустроили палаточный городок. Площадка для отдыха работала круглосуточно с 15 июля до 12:00 17 июля. На территории разместили три тысячи человек. Патриарх также провел в Екатеринбурге заседяние священного синода. Первый раз глава русской православной церкви приезжал в столицу Урала в 2018 году на мероприятия к 100-летию расстрела царской семьи. В крестном ходе до Ганиной ямыкоторый возглавил патриархприняли участие сто тысяч человек . Для паломников в парке между ККТКосмос» и ДИВСом обустроили палаточный городок. Площадка для отдыха работала круглосуточно с 15 июля до 12:00 17 июля. На территории разместили три тысячи человек. Патриарх также провел в Екатеринбурге заседяние священного синода.



