На стройке в Академическом задержали 34 мигранта без документов

Полицейские продолжают акцию «Нелегальный мигрант» в Екатеринбурге. Утром в среду, 20 марта, сотрудники МВД и бойцы Росгвардии задержали на стройке в Академическом районе Екатеринбурга 34 мигранта. Иностранцы не имели при себе документы и говорили силовикам, что все у прораба.

Задержанных доставили в городские отделы полиции. Там мигрантов сфотографировали и сняли у них отпечатки пальцев. Сотрудники МВД продолжают выявлять нарушения в сфере миграционного законодательства.

С 18 марта полицейские проверили 377 мигрантов и нашли 79 нарушений, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Кроме того, следователи возбудили 13 уголовных дел за фиктивную регистрацию иностранцев.