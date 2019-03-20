На стройке в Академическом задержали 34 мигранта без документов
12:03, 20 Март 2019
Иностранцев доставили в отделы полиции, в которых их сфотографировали и сняли с рук отпечатки пальцев.
Полицейские продолжают акцию «Нелегальный мигрант» в Екатеринбурге. Утром в среду, 20 марта, сотрудники МВД и бойцы Росгвардии задержали на стройке в Академическом районе Екатеринбурга 34 мигранта. Иностранцы не имели при себе документы и говорили силовикам, что все у прораба.
Задержанных доставили в городские отделы полиции. Там мигрантов сфотографировали и сняли у них отпечатки пальцев. Сотрудники МВД продолжают выявлять нарушения в сфере миграционного законодательства.
С 18 марта полицейские проверили 377 мигрантов и нашли 79 нарушений, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Кроме того, следователи возбудили 13 уголовных дел за фиктивную регистрацию иностранцев.
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