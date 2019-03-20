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Коммунальщики Екатеринбурга начали мыть улицы

18:21, 20 Март 2019
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Фото: ЕТВ
В то же время по ночам температура воздуха все еще будет ниже нуля.

Дорожные службы Екатеринбурга начали мыть улицы. Поливомоечные машины уже прошлись по главным магистралям Верх-Исетского района. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поставил задачу — вымыть улицы города после уборки снега, чтобы весна в очередной раз не омрачилась грязью на дорогах, рассказали в пресс-службе мэрии.

В ближайшие дни, по данным Уральского гидрометцентра, температура воздуха днем будет плюсовой — от 2 до 7 градусов. А вот ночью столбики термометров опустятся ниже нуля — вплоть до минус четырех.

ЕТВ много раз изучал проблему чистоты Екатеринбурга. Последний материал вышел совсем недавно: мы разбирались, почему грязь в городе не закончится никогда.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, уборка, Екатеринбург
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