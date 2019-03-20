Коммунальщики Екатеринбурга начали мыть улицы
18:21, 20 Март 2019
В то же время по ночам температура воздуха все еще будет ниже нуля.
Дорожные службы Екатеринбурга начали мыть улицы. Поливомоечные машины уже прошлись по главным магистралям Верх-Исетского района. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поставил задачу — вымыть улицы города после уборки снега, чтобы весна в очередной раз не омрачилась грязью на дорогах, рассказали в пресс-службе мэрии.
В ближайшие дни, по данным Уральского гидрометцентра, температура воздуха днем будет плюсовой — от 2 до 7 градусов. А вот ночью столбики термометров опустятся ниже нуля — вплоть до минус четырех.
ЕТВ много раз изучал проблему чистоты Екатеринбурга. Последний материал вышел совсем недавно: мы разбирались, почему грязь в городе не закончится никогда.
Раздельная связь
Почему асексуальность не болезнь и как ее распознать — в историях из Екатеринбурга.
Новое и интересное
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
Зависимость от еды: как освободиться и похудеть?
Главные новости Екатеринбурга 20.03.2019
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.