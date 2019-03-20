Коммунальщики Екатеринбурга начали мыть улицы

Дорожные службы Екатеринбурга начали мыть улицы. Поливомоечные машины уже прошлись по главным магистралям Верх-Исетского района. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поставил задачу — вымыть улицы города после уборки снега, чтобы весна в очередной раз не омрачилась грязью на дорогах, рассказали в пресс-службе мэрии.

В ближайшие дни, по данным Уральского гидрометцентра, температура воздуха днем будет плюсовой — от 2 до 7 градусов. А вот ночью столбики термометров опустятся ниже нуля — вплоть до минус четырех.

ЕТВ много раз изучал проблему чистоты Екатеринбурга. Последний материал вышел совсем недавно: мы разбирались, почему грязь в городе не закончится никогда.