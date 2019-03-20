Главная «ЕТВ»НовостиГород

К 300-летию Екатеринбург замахнулся на 12 новых станций метро

09:44, 20 Март 2019
dsc_1166.jpg
Фото: ЕТВ
Планы администрации выглядят нереальными и в финансовом плане, и с точки зрения скорости выполнения работ.

Мэрия Екатеринбурга планирует спроектировать и построить вторую ветку метро от станции «Металлургическая» до «Каменных палаток» к 2023 году. В план не вошли еще две станции: «Западная» и «Верх-Исетская». Вместо этого существующую ветку собираются продлить на две станции на север в сторону Верхней Пышмы и на две на юг. Всего получается 12 станций.

На воплощение в жизнь грандиозных планов потратят 76,3 миллиарда рублей. Такая сумма указана в плане мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. Из федерального бюджета мэрия хочет получить 74,5 миллиарда рублей, из свердловского — 900 миллионов. Оставшуюся сумму направят из городского бюджета. В 2019 году на строительство второй ветки метро выделят 500 миллионов, в 2020 году — 15,8 миллиарда, в последующие три года — по 20 миллиардов рублей.

Раздельная связь
Почему асексуальность не болезнь и как ее распознать — в историях из Екатеринбурга.
Ранее на заседании оргкомитета по подготовке и проведению 300-летия Екатеринбурга мэр города Александр Высокинский заявил, что вторую ветку метро начнут строить в следующем году. Идея мэрии выглядит нереальной как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения скорости выполнения работ. Сенатор Аркадий Чернецкий был шокирован запросами администрации, которая собирается потратить на юбилей 240 миллиардов рублей. У него мелькнула мысль о коррупции.
Гостиницу «Исеть» отреставрируют за 400 миллионов рублей 
Памятник конструктивизма попал в план подготовки к 300-летию Екатеринбурга. 
На выполнение плана, который обозначен, остается слишком мало времени. Если мы будем работать с федеральным бюджетом как раньше, то совсем ничего не получим.
Аркадий Чернецкий
сенатор Совета Федерации
Читайте по теме:
Екатеринбург заложит 100 миллионов на проект второй ветки метро
«Пересадим екатеринбуржцев на общественный транспорт»
Полпред Цуканов пролоббировал строительство метро в Екатеринбурге
Чернецкого шокировали запросы Высокинского на юбилей Екатеринбурга

Напомним, о второй ветке метрополитена екатеринбуржцы мечтают уже давно. В начале 2018 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обещал построить ее в уральской столице, если город выиграет борьбу за ЭКСПО-2025. Но Екатеринбург уступил Осаке, и все огорчились. Альтернативой строительству метро, которое оценивается в сумму около 90 миллиардов рублей, мог стать скоростной трамвай. Но в ноябре прошлого года новоиспеченный мэр Екатеринбурга Александр Высокинский всерьез задумался о канатной дороге, как в Нижнем Новгороде. Сейчас РЭК подготовила проект повышения стоимости в екатеринбургском метро. Как и планировалось, жители будут платить за одну поездку 32 рубля.

На ремонт дороги Екатеринбург – Полевской потратят 64 миллиона
Рабочим предстоит восстановить асфальтобетонное покрытие и укрепить обочины на нескольких участках
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «К 300-летию Екатеринбург замахнулся на 12 новых станций метро»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Екатеринбург, Метрополитен, метро, транспорт, мэрия, 300-летие
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

От первого ковша до наших дней. История метро Екатеринбурга
Город
От первого ковша до наших дней. История метро Екатеринбурга
Ровно 37 лет назад в Екатеринбурге начали строить метрополитен. За это время он сумел примерить корону самой короткой подземки в мире, но все-таки связал город с севера на юг. ЕТВ вспоминает, как это было.
Сумма мнений Σ
Миграция и интеграция. Зачем мы друг другу?
Миграция и интеграция. Зачем мы друг другу?
От Светланы Зенковой
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 19.03.2019
Главные новости Екатеринбурга 19.03.2019
От Светланы Зенковой
Полезняк на ЕТВ. Как оплатить проезд банковской картой
Полезняк
Полезняк на ЕТВ. Как оплатить проезд банковской картой
Будущее наступило, но не без сбоев.