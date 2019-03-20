К 300-летию Екатеринбург замахнулся на 12 новых станций метро

Мэрия Екатеринбурга планирует спроектировать и построить вторую ветку метро от станции «Металлургическая» до «Каменных палаток» к 2023 году. В план не вошли еще две станции: «Западная» и «Верх-Исетская». Вместо этого существующую ветку собираются продлить на две станции на север в сторону Верхней Пышмы и на две на юг. Всего получается 12 станций.

На воплощение в жизнь грандиозных планов потратят 76,3 миллиарда рублей. Такая сумма указана в плане мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. Из федерального бюджета мэрия хочет получить 74,5 миллиарда рублей, из свердловского — 900 миллионов. Оставшуюся сумму направят из городского бюджета. В 2019 году на строительство второй ветки метро выделят 500 миллионов, в 2020 году — 15,8 миллиарда, в последующие три года — по 20 миллиардов рублей.