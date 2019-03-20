К 300-летию Екатеринбург замахнулся на 12 новых станций метро
Мэрия Екатеринбурга планирует спроектировать и построить вторую ветку метро от станции «Металлургическая» до «Каменных палаток» к 2023 году. В план не вошли еще две станции: «Западная» и «Верх-Исетская». Вместо этого существующую ветку собираются продлить на две станции на север в сторону Верхней Пышмы и на две на юг. Всего получается 12 станций.
На воплощение в жизнь грандиозных планов потратят 76,3 миллиарда рублей. Такая сумма указана в плане мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. Из федерального бюджета мэрия хочет получить 74,5 миллиарда рублей, из свердловского — 900 миллионов. Оставшуюся сумму направят из городского бюджета. В 2019 году на строительство второй ветки метро выделят 500 миллионов, в 2020 году — 15,8 миллиарда, в последующие три года — по 20 миллиардов рублей.
Напомним, о второй ветке метрополитена екатеринбуржцы мечтают уже давно. В начале 2018 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обещал построить ее в уральской столице, если город выиграет борьбу за ЭКСПО-2025. Но Екатеринбург уступил Осаке, и все огорчились. Альтернативой строительству метро, которое оценивается в сумму около 90 миллиардов рублей, мог стать скоростной трамвай. Но в ноябре прошлого года новоиспеченный мэр Екатеринбурга Александр Высокинский всерьез задумался о канатной дороге, как в Нижнем Новгороде. Сейчас РЭК подготовила проект повышения стоимости в екатеринбургском метро. Как и планировалось, жители будут платить за одну поездку 32 рубля.