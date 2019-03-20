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Гостиницу «Исеть» отреставрируют за 400 миллионов рублей 

09:43, 20 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Памятник конструктивизма попал в план подготовки к 300-летию Екатеринбурга. 

К 300-летию Екатеринбурга решили отреставрировать гостиницу «Исеть» на проспекте Ленина. Согласно плану подготовки, работы продлятся два года: с 2020 по 2021 год. Ответственным за реставрацию назначены министерство инвестиций и развития и министерство по управлению госимуществом Свердловской области. Всего на ремонт «Исети» намерены потратить 400 миллионов рублей. Источники финансирования в документе не уточняются.

Гостиница «Исеть» является памятником конструктивизма. В свое время она была одной из первых городских высоток, там располагалось общежитие сотрудников НКВД. Сейчас здание закрыто на ремонт, попасть туда можно было на Уральской индустриальной биеннале, которая проходила там в 2016 году.

В том же году губернатор Евгений Куйвашев обратился в Минкульт РФ и Росимущество с просьбой передать «Исеть» в региональную собственность. Он аргументировал это тем, что гостиница станет объектом инфраструктуры Екатеринбурга к ЧМ-2018. Спустя месяц Минкульт РФ поддержал эту идею. Затем гостиницу передали ГУП «Инэкспо», принадлежащему Свердловской области. В 2019 году министерство инвестиций планировало заключить концессионное соглашение на ремонт гостиницы.

Об истории гостиницы «Исеть» ЕТВ рассказывал ранее.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Гостиница «Исеть», реставрация, Ремонт, юбилей, 300-летие , Екатеринбург
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