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Авторитетные шеф-повара будут кормить горожан в ТЦ «Успенский»

11:45, 20 Март 2019
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Фото: предоставлено организаторами
Евгений Урюпин и бармен Вячеслав Зацепилов решили объединить пиццерию и китайскую лапшичную.

В апреле на пятом этаже ТЦ «Успенский» откроют три новых фудкорта, которые разработали команда бармена Вячеслава Зацепилова и шеф-повара Евгения Урюпина. Гастрономы решили объединить в концепции Food Space пиццерию, кофейню и китайскую лапшичную.

В кофейне-коворкинге Ninja Coffee в любое время можно будет взять завтраки, кофе или десерт и посидеть за работой. Создатель мясного дома Dirk и бистро Jang Su Евгений Урюпин решил добавить немного азии и открыть бистро Lee Choo. Там можно будет быстро поесть китайскую лапшу в коробочке, рис, супы, утку по-пекински и булочки бао. Также жители города смогут попробовать пиццу-конструктор по технологии московского проекта Zotman Pizza Pie. В пиццерии Make Pizza также можно будет заказать пасту и салаты.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Екатеринбург, еда, ТЦ "Успенский", ТРЦ, Евгений Урюпин
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