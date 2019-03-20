Авторитетные шеф-повара будут кормить горожан в ТЦ «Успенский»

В апреле на пятом этаже ТЦ «Успенский» откроют три новых фудкорта, которые разработали команда бармена Вячеслава Зацепилова и шеф-повара Евгения Урюпина. Гастрономы решили объединить в концепции Food Space пиццерию, кофейню и китайскую лапшичную.

В кофейне-коворкинге Ninja Coffee в любое время можно будет взять завтраки, кофе или десерт и посидеть за работой. Создатель мясного дома Dirk и бистро Jang Su Евгений Урюпин решил добавить немного азии и открыть бистро Lee Choo. Там можно будет быстро поесть китайскую лапшу в коробочке, рис, супы, утку по-пекински и булочки бао. Также жители города смогут попробовать пиццу-конструктор по технологии московского проекта Zotman Pizza Pie. В пиццерии Make Pizza также можно будет заказать пасту и салаты.