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Аренда элитных квартир в Екатеринбурге подорожала на 40%

13:08, 20 Март 2019
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Фото: pixabay
Заселиться в самую дорогую квартиру можно за 250 тысяч рублей.

За полгода в Екатеринбурге на 42% выросли цены на аренду элитных квартир. Дороже всего сдается двухэтажный пентхаус на Московской, 77. Заселиться туда сейчас можно только за 250 тысяч рублей в месяц, выяснили аналитики N1.ru. Еще в январе эта восьмикомнатная квартира сдавалась на 25% дешевле — за 199 тысяч рублей.

Сильнее всего подорожала огромная четырехкомнатная квартира на Хохрякова, 74. Сейчас заселиться туда можно за 90 тысяч рублей в месяц, а еще полгода назад — за 45 тысяч. Причиной роста цен на аренду называют повышение стоимости на услуги ЖКХ. В массовом сегменте цены на аренду поднялись на 10%. Снять однушку в среднем можно за 18 тысяч рублей, двушку — за 22,5 тысячи, а трехкомнатную квартиру — за 30 тысяч. Сильнее всего подорожали квартиры в центре города, на том же Автовокзале ценник поднялся только на 5%.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, аренда, жилье, квартиры, Свердловская область , Екатеринбург
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