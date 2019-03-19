Ушла эпоха: с дома на Мамина-Сибиряка сняли неоновую вывеску «Мелодия»
08:20, 19 Март 2019
Табличка весела над магазином с начала 80-х.
Коммунальщики демонтировали с дома на Мамина-Сибиряка, 137 неоновую вывеску магазина «Мелодия», которая висела там еще с 80-х годов. Квартальные решили, что проржавевшая конструкция стала опасна для жизни. Буквы с вывески забрали владельцы одноименного бара «Мелодия», которые планируют их отреставрировать.
В начале 2019 года исторической вывески лишился и бизнес-центр «Рубин». Буквы на крыше здания появились в 1964 году. В начале 2000-х годов помещения разобрали на офисы, но название уже закрепилось в народе, в топонимике города. В 2016 году на крыше в рамках рекламной кампании появилась надпись «Брусника». После расторжения договора буквы снова превратились «Рубин», но продержались на крыше не долго.
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