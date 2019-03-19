Ушла эпоха: с дома на Мамина-Сибиряка сняли неоновую вывеску «Мелодия»

,

«

,

«





« Рубин». Буквы на крыше здания появились в 1964 году. В начале 2000-х годов помещения разобрали на офисы , но название уже закрепилось в народе , в топонимике города. В 2016 году на крыше в рамках рекламной кампании появилась надпись « Брусника». После расторжения договора буквы снова превратились « Рубин», но продержались на крыше не долго. В начале 2019 года исторической вывески лишился и бизнес-центрРубин». Буквы на крыше здания появились в 1964 году. В начале 2000-х годов помещения разобрали на офисыно название уже закрепилось в народев топонимике города. В 2016 году на крыше в рамках рекламной кампании появилась надписьБрусника». После расторжения договора буквы снова превратилисьРубин», но продержались на крыше не долго.

Коммунальщики демонтировали с дома на Мамина-Сибиряка137 неоновую вывеску магазинаМелодия», которая висела там еще с 80-х годов. Квартальные решиличто проржавевшая конструкция стала опасна для жизни. Буквы с вывески забрали владельцы одноименного бараМелодия», которые планируют их отреставрировать.