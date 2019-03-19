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Тимати продолжает экспансию Екатеринбурга

16:55, 19 Март 2019
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Фото: 13byblackstar.com
Вслед за бургерной рэпер откроет в уральской столице барбершоп и тату-салон.

Тимати откроет в Екатеринбурге барбершоп и тату-салон. Информация об этом появилась на официальном сайте бренда 13 by Black Star. Парикмахерская расположится в торговом центре Sila Voli. Когда заведение откроется — пока неизвестно. Нет и данных по ценам. Так, в Нижнем Новогороде мужская стрижка стоит 990 рублей, а королевское бритье 900 рублей. А в Санкт-Петербурге цены больше в два раза — 1800 и 1700 рублей соответственно.

21 февраля официально открылся ресторан Тимати Black Star Burger. Мероприятие пользовалось большой популярностью. Неофициальное открытие бургерной состоялось еще в декабре. Заведение Тимати выселило с Вайнера, 12 кафе Pizza Mia.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, бургерная, парикмахер, парикмахерская, Тимати
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