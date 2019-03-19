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Под Универсиаду в Екатеринбурге отдадут район ВИЗ-Правобережный

18:50, 19 Март 2019
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Фото: проектная документация
На площадке вырастет столь почитаемая мэром Высокинским гранитная набережная и корпусы УрФУ. Если город выигрывает право на соревнования.

Под Универсиаду 2023 года, скорее всего, отдадут район ВИЗ-Правобережный. Если Екатеринбургу все-таки доверят соревнования. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский потребовал представить проект инженерной планировки территории уже на следующей неделе. В 2020 году власти хотят приступить к работам, чтобы завершить их в конце 2022 года.

Так, на правом берегу Верх-Исетского пруда должны появится гранитная набережная (давняя мечта мэра Высокинского), учебные корпуса и общежития Уральского федерального университета и ряд спортивных сооружений. В УрФУ сайту ЕТВ заявили, что знают об этой информации. Но оперативно прокомментировать новость не смогли.

Территорию района ВИЗ-Правобережный резервировали под ЭКСПО-2025. Но выставка Екатеринбургу не досталась. После поражения губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что ЭКСПО-парк, который проектировали два года, будут строить и без всемирной выставки. Город, который примет Универсиаду в 2023 году, официально выберут в июле 2019 года. У Екатеринбурга пока нет конкурентов.


Чумазый Екатеринбург
Почему грязь в городе не закончится никогда — в материале ЕТВ.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Универсиада, Екатеринбург
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