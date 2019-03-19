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Мэрия просит придумать «народный» подарок к 300-летию Екатеринбурга 

16:46, 19 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Сенатор Аркадий Чернецкий предложил создать что-то нужное на деньги жителей.

Сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий предложил выбрать объект «народной стройки», который будут создавать на пожертвования жителей и небольших фирм к 300-летию Екатеринбурга. В качестве примера он предложил сделать им один из участков набережной Исети. Мэрия Екатеринбурга попросила жителей написать, в какой подарок городу они бы хотели вложиться. Это может быть памятник, сквер или небольшой арт-объект. Предложения принимают на почту podarokgorodu@ekadm.ru. После сбора вариантов проведут голосование.

На подготовку к 300-летию Екатеринбурга потратят 240 миллиардов рублей. Мэр Александр Высокинский рассказал, что в эту сумму входит вторая ветка метро, «Эрмитаж-Урал», академия волейбола, благоустройство всех парков, гранитная набережная, школы, больницы. По словам главы, времени на это остается мало, но деньги есть. Сумма и количество запросов шокировали Сенатора Аркадия Чернецкого. Он посоветовал новому мэру «не рвать тельняшку», а умерить запросы.

Чумазый Екатеринбург
Почему грязь в городе не закончится никогда — в материале ЕТВ.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, мэрия, пожертвования, деньги, юбилей, 300-летие , Екатеринбург, Аркадий Чернецкий
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